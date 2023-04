Uscito sabato dall'ospedale Gemelli di Roma per una fastidiosa bronchite Papa Francesco ha presieduto in piazza San Pietro la liturgia nella domenica delle Palme dove ha parlato di cristi abbandonarti del nostro tempo, di popoli che lo sfruttamento e la povertà gettano agli incroci delle nostre strade e anche dei bambini non nati e gli anziani lasciati soli.

Le parole del Papa

"Oggi ci sono tanti 'cristi abbandonati. Gesù abbandonato ci chiede di avere occhi e cuore per gli abbandonati (...). Ci sono popoli interi sfruttati e lasciati a sé stessi; ci sono poveri che vivono agli incroci delle nostre strade e di cui non abbiamo il coraggio di incrociare lo sguardo; migranti che non sono più volti ma numeri; detenuti rifiutati, persone catalogate come problemi. Ma ci sono anche tanti cristi abbandonati invisibili, nascosti, che vengono scartati coi guanti bianchi: bambini non nati, anziani lasciati soli, che possono essere tuo papà o tua mamma, o il nonno e la nonna abbandonati nei centri geriatrici; ammalati che nessuno va a visitare, disabili ignorati, giovani che sentono un grande vuoto dentro senza che alcuno ascolti davvero il loro grido di dolore e non trovano un'altra strada che il suicidio".

In piazza San Pietro c'erano circa trentamila i fedeli per la messa di Francesco secondo quanto ha stimato la Gendarmeria vaticana.