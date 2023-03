Migliorano le condizioni del Papa, ricoverato a Roma

"Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate". Ad affermarlo è stato direttore della sala stampa del Vaticano, Matteo Bruni. "Questa mattina - ha aggiunto - il pontefice dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l'eucarestia".

Il ricovero arriva a ridosso di un periodo particolarmente denso per la Chiesa

Il nuovo ricovero del Papa arriva a ridosso delle celebrazioni che porteranno alla Pasqua, il 9 aprile. Si tratta di un periodo di lavoro particolarmente denso per la Chiesa e per lo stesso pontefice. Non è ancora possibile sapere se, come accaduto lo scorso anno per un problema al ginocchio Francesco verrà sostituito in alcune delle funzioni religiose.

"Sono toccato dai tanti messaggi ricevuti in queste ore ed esprimo a tutti la mia gratitudine per la vicinanza e la preghiera", ha scritto in un tweet il papa Francesco.

"Il Papa curato tempestivamente"

Il ricovero di Papa Francesco ieri al Gemelli "è stato tempestivo dati i fattori di rischio" e nel caso delle infezioni respiratorie (come in questa circostanza) "l'utilizzo precoce di antibiotici e anti-infiammatori è la migliore garanzia di una pronta guarigione", hanno precisato fonti mediche.