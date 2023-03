Mentre la sicurezza dell'Europa vive una profonda crisi, la Bulgaria andrà alle elezioni per la quinta volta in due anni.

Hanno partecipato a Global Conversation i due contendenti, Kiril Petkov e Bojko Borisov.

D: Grazie per aver accettato il nostro invito. Questa è la quinta tornata elettorale in due anni. Cosa farà se diventerà primo ministro per evitare la sesta votazione? Perché l'instabilità della Bulgaria potrebbe essere un rischio anche per il resto dell'Unione europea e per il fianco occidentale dell'Europa in tempi di guerra?

R Kiril Petkov, candidato alla premiership e già primo ministro della Bulgaria:

Grazie per la domanda. Cinque elezioni sono davvero troppe per qualsiasi Paese democratico. Ma allo stesso tempo, quello che vedo ora, in prossimità della quinta elezione, è qualcosa di diverso. Si sta creando unità attorno all'idea di una Bulgaria forte e filoeuropea, in un modo che non era accaduto nelle quattro precedenti occasioni.

Non vogliamo che la Bulgaria abbia un'altra elezione. Vogliamo che i nostri fondamenti cambino, a partire da un nuovo sistema giudiziario che sia effettivamente equo e che ponga fine anche alla corruzione. Crediamo che avere un governo di minoranza chiaro e trasparente sia meglio di una coalizione torbida, dove nessuno sa chi controlla cosa.

_D:_Un governo di minoranza deve negoziare con le opposizioni o i partiti che non fanno parte della coalizione. Passo dopo passo. Ogni singola riforma, ogni singola legge o misura.

R: Credo che la maggior parte dei partiti politici si renda conto che il cambiamento è in arrivo, si spera in queste elezioni, ma se ne rende conto. Quindi, la maggior parte delle persone nel partito GERB, questa volta, riconosce che un modo per partecipare al cambiamento è aspettare che alcune forze politiche, come la nostra, prendano il potere e lo cambino completamente, oppure essere parte del cambiamento e monitorare il processo. Così, ad esempio, per il procuratore capo.

_D:_Il procuratore è un grosso problema, come ha detto lei. Ma allo stesso tempo, pensa ancora che con pochi numeri in Parlamento sarete in grado di rimuoverlo, di eliminare questo problema?

R: È una domanda importante. Lo faremo in due fasi. Il primo passo è quello richiesto dal piano di recupero e resilienza. A proposito, questa condizione è stata posta dal nostro governo. Non era un requisito dell'Ue, ma pare che il procuratore capo debba avere una supervisione giudiziaria. Ci dovrebbe essere un giudice, a caso, che dovrebbe indagare sul procuratore capo. Sinora non è mai successo, perché al momento, come dice il procuratore capo, solo Dio è al di sopra di lui. Ora, non può essere solo Dio al di sopra di lui, ma sarà un giudice a caso a monitorare i suoi passi.

_D:_Questa è la base dello Stato di diritto...

R: Esattamente. Crediamo che questo prima mossa passerà, perché cinque miliardi di euro sono legati a questa riforma. Quindi, sarebbe molto difficile per un partito politico spiegare perché non vuole avere questi cinque miliardi di euro per i cittadini bulgari, non facendola.

_D:_Potrebbe dirci perché c'è questo legame diretto tra la centralizzazione delle indagini da parte del procuratore capo e il sistema di corruzione?

R: Attualmente non c'è alcun controllo sulla personale sensazione di un procuratore di dover indagare o meno. È un processo interno alla sua mente. E anche su questo dobbiamo esercitare un controllo. Ma il problema più grande è che il procuratore capo ha il controllo di ogni singolo procuratore, e può mandarli ai confini del Paese e dire: "Per i prossimi quattro anni andate a indagare lì". Quindi, nessun procuratore normale vorrebbe avviare un'indagine su uno dei grandi scandali di corruzione.

D: I__l Paese ha bisogno di stabilità e di riforme. Sarebbe pronto a creare una grande coalizione con GERB e con Boyko Borisov in nome di queste grandi sfide che la Bulgaria deve affrontare?

R: Siamo disposti a mostrare un programma positivo che abbia molte coincidenze politiche e a dire che vogliamo far progredire il Paese in Parlamento, dove tutte queste cose debbono essere votate, non solo con Borisov ma con tutti i parlamentari.

_D:_Ma eravate pronti a fermarlo qualche anno fa, e anche riguardo alla riforma del sistema giudiziario ora gli chiedete di collaborare con voi per quella riforma?

D: Vogliamo un sistema giudiziario libero ed equo. E questo permetterebbe a Borisov di sentirsi, credo, più a suo agio, perché personalmente ritengo che la sua più grande paura sia che noi vogliamo cambiare uno contro l'altro. Ora stiamo dicendo di democratizzare la procura, di avere un controllo giudiziario, di fare in modo che tutti sentano che c'è un vero trattamento equo. E tra l'altro, mentre lo fa sarà il Parlamento a decidere e lui ha l'immunità.

_D:_La società e l'opinione pubblica bulgara sono estremamente polarizzate, ad esempio, tra i sentimenti filo-russi e quelli filo-occidentali. Cosa pensa di fare?

R: Vede, quando siamo saliti al potere, la sensazione era che oltre il 60% della popolazione amava la Russia. Questo lo abbiamo visto nei sondaggi. Oggi, a causa di ciò che sta accadendo con la guerra, la percentuale è solo tra il 20 e il 25, davvero un brusco calo. E a questo sono collegate due cose: innanzitutto, la gente ha iniziato a distinguere tra la storia della Russia e l'attuale regime di Putin. In secondo luogo, cosa più importante, ho notato che i bulgari temevano che non avremmo potuto sopravvivere senza la Russia. Si pensava: ‘Siamo completamente dipendenti dal gas. Completamente dipendenti dal petrolio’.

Quindi, c'era una paura radicata. Con Gazprom, abbiamo dimostrato che la Bulgaria può diversificarsi, non siamo dipendenti da Gazprom, quindi questa paura è sparita. E credo che questo sia probabilmente uno dei maggiori problemi che la nostra società ha dovuto affrontare. E quello che ho visto nei vari articoli pubblicati è che la Bulgaria è stata uno dei primi Paesi ad aiutare l'Ucraina. Le persone hanno provato un senso di orgoglio, un orgoglio per il fatto che questa volta la Bulgaria era dalla parte giusta della storia, era in anticipo, ed è stato riconosciuto.

Non sto dicendo che sono filo-russo o anti-russo, sto dicendo che non c'è paura di prendere una posizione indipendente su cose importanti Kiril Petkov candidato premier bulgaro

D: I__l presidente della Repubblica non è stato molto contento della vostra decisione di vendere munizioni e armi all'Ucraina.

R: Chiaramente. Credo che tutti abbiano capito cosa abbiamo fatto, perché era all'inizio della guerra. Abbiamo lavorato con partner statunitensi, britannici, rumeni e polacchi. La Bulgaria ha effettivamente venduto le armi agli Stati Uniti e al Regno Unito, inizialmente non abbiamo corso il rischio diretto con l'Ucraina. Poi hanno fornito queste armi gratuitamente agli ucraini, è stato davvero un successo. Gli ucraini hanno ricevuto subito armi fondamentali. Noi abbiamo rappresentato una parte molto importante. Gli Stati Uniti sono stati in grado di avere una fornitura stabile nel Regno Unito, l'industria bulgara ha fatto molto bene allo stesso tempo. Questo è, ad esempio, un caso specifico di vittoria e di essere dalla parte giusta della storia senza correre un rischio diretto.

D: S__ì, ma il presidente Rumenn Radev è ancora contrario...

R: Sì, è contrario. E credo che la sua versione della pace non sia quella in cui crede la maggioranza dei bulgari. La sua versione della pace è, diciamo, se qualcuno attacca la Bulgaria e prende il territorio fino a Varna e dice: ‘Facciamo la pace, e soprattutto non otteniamo alcun sostegno per averla’.

Questa non è pace per noi. Il Paese aggressore dovrebbe tornare prima da dove è partito e poi si potrebbe negoziare. Altrimenti, non è pace. È come autorizzare l'occupazione.

_D:_Allo stesso tempo, una compagnia russa, la Lukoil, possiede ancora ufficialmente la più importante raffineria di petrolio del Paese, a Burgas. Quindi ci sono ancora forti relazioni con la Russia e interessi economici...

R: È vero, è vero. Quello che abbiamo fatto è stato nell’interesse specifico della Bulgaria, perché non abbiamo una seconda raffineria. E anche se il Mar Nero è un mare, il Bosforo è una situazione ad alto rischio, perché può essere interrotto in qualsiasi momento e poiché le attrezzature russe sono state create per funzionare con il petrolio russo, è necessario apportare notevoli modifiche alle attrezzature per iniziare a lavorare con il petrolio Brent.

Siamo riusciti a parlare con i nostri partner dell'Ue e a ottenere un anno e mezzo di deroga per avere la fornitura. Quindi, questo è ciò che i bulgari vedono ora.

L'altra faccia della medaglia

Quindi, secondo Kiril Petkov la riforma chiave è quella della giustizia, ma cosa ne pensa il suo contendente, Bojko Borisov?

D: Grazie per essere qui. Secondo l'Unione europea, e non solo, la riforma della giustizia è un punto chiave per lottare efficacemente contro la corruzione. È d'accordo con quest’affermazione?

R Bojko Borisov, ex premier bulgaro:

Ogni sistema viene continuamente riformato per diventare migliore ed affrontare nuove sfide. Naturalmente sono d'accordo.

D: Il centro di una riforma del sistema giudiziario è la riforma della procura generale. Significa che la procura generale dovrebbe avere meno potere perché, secondo la Commissione di Venezia, si tratta ancora di un modello sovietico. Sarebbe d'accordo a ridurre drasticamente il potere del procuratore generale?

R: Abbiamo un sistema di riforma giudiziaria molto ben sviluppato in cui la parola chiave è il controllo delle istituzioni sul procuratore generale. E questo sarà adottato nel prossimo Parlamento.

D: Quindi, in sostanza, lei pensa che in ogni modo il sistema debba cambiare, perché se ritiene che tutte queste attività siano legate alla corruzione e a qualsiasi tipo di governo, allora pensa anche che il sistema non funziona. Pensa che il problema sia, ancora una volta, legato al sistema giudiziario, giusto?

R: Ecco perché ora c'è un consenso nazionale sul fatto che il sistema debba cambiare.

D: In nome delle riforme, dell'urgenza, dell'emergenza di questo momento con la guerra in Ucraina e così via, pensa che sarebbe possibile per lei fare una grande coalizione con il partito di Kiril Petkov "Continuiamo il cambiamento"?

R: Non so se si potrà formare, ma so che se si formerà molto rapidamente la Bulgaria uscirà dalla crisi politica altrettanto velocemente. Grazie all'autocontrollo dei partiti della coalizione, si faranno molte cose buone e giuste per la Bulgaria. Dal nostro Istituto nazionale di Statistica si evince che in cinque mesi la Bulgaria è diventata tre volte più dipendente economicamente dalla Russia. Lo si capisce da tutti i grafici. Abbiamo esportato in Russia due miliardi e mezzo di euro e le importazioni dalla Russia sono aumentate del 158%.

D: Cosa farebbe per cambiare questa tendenza, che ovviamente va comunque verificata?

R: Non lo permetteremo ai nostri rivali politici. Stiamo andando verso un petrolio diverso da quello russo, lo stiamo già facendo. Abbiamo già approvato una legge in Parlamento secondo cui l’importazione di petrolio russo non può avvenire.

D: Da dove viene questo petrolio?

R: C'è molto petrolio nel mondo. È importante che non sia russo. Penso possa essere iracheno. Inoltre, in Alexandroupolis sappiamo di avere il 90% di proprietà statale nel terminal GNL. In questo momento stiamo lavorando duramente per un oleodotto dalla raffineria di Alexandroupolis, dove sarebbe ancora più facile rifornirsi di petrolio non russo.

D: Ma la raffineria è ancora di proprietà della Lukoil, dal punto di vista legale.

R: Sì, ma le regole in un Paese sono fatte dallo Stato, non da qualche azienda: il mio partito ha votato per una diversificazione al 100%, non solo da Gazprom ma anche dal combustibile nucleare russo per la centrale di Kozloduy.

D: Pensa di aver commesso qualche errore in passato da questo punto di vista, forse costruendo troppi legami con la Russia per la fornitura di gas?

R: Mi dispiace, ma non sono d'accordo con lei. L'uomo che ha fermato South Stream sono io, il governo che lo ha fermato è il mio governo.

D: Quindi lei era contrario? Sin dall'inizio?

R: Sì, certo, ed è per questo che l'ho fermato. Putin e Lavrov sono andati ad Ankara e Atene e l'hanno fatto passare attraverso la Turchia e la Grecia. Poi di nuovo. Se lo ricorda? Se torniamo indietro nel tempo, il flusso principale che doveva arrivare dall'Azerbaigian in poi era il Nabucco, e il Nabucco passava attraverso la Bulgaria. L'Unione europea ha escluso il Nabucco, cioè ha fatto passare il gas attraverso la Turchia e la Grecia, aggirando la Bulgaria. E io non ero d'accordo.

D: Se non sbaglio, il Nabucco veniva dal Turkmenistan (trans Caspio).

R: Sulla mappa è così: Turkmenistan, Mar Caspio, Azerbaigian.

D: Sì, certo. Ma la fonte era il Turkmenistan.

R: Dato che non può uscire dal Turkmenistan, abbiamo il corridoio meridionale del gas dall’Azerbaigian, che era Nabucco West e attraversava la Bulgaria sino all’Austria.

D: La Bulgaria rimane ancora un Paese fortemente polarizzato, con l'opinione pubblica divisa, ad esempio, tra un sentimento filo-russo e uno filo-occidentale. Come riuscirebbe a convincere i filo-russi a votare per lei?

R: GERB sta perdendo minimo il 10% di votanti a causa della politica filo-ucraina. Prima della guerra in Ucraina, abbiamo cercato di avere una politica equilibrata nei Balcani. Ma nel momento in cui hanno attaccato l’innocente popolo ucraino, non abbiamo avuto alcuna esitazione. E coloro che mi credono sono le centinaia di migliaia di persone di GERB dietro di me.

Putin è l'aggressore, non il popolo russo, e Putin deve essere fermato, questa è una grande differenza Bojko Borisov ex premier bulgaro

D: Secondo lei, quando la Russia dice che ciò che sta accadendo in Ucraina è una minaccia per la sua stessa esistenza, è perché siamo pronti a un'escalation, a un'escalation del conflitto verso una terza guerra mondiale, come molti dicono? O pensa sia un bluff?

R: Non so se sia un bluff. Negli ultimi due anni, il presidente Putin si è comportato come una persona diversa da quella che conoscevamo in passato. L'Occidente, di cui faccio parte, non dovrebbe permettere che questo accada. Naturalmente, è necessario utilizzare tutti i mezzi diplomatici per fermare questo spargimento di sangue. La gente sta morendo lì.

D: Pensa che la Bulgaria sia minacciata da questa guerra? Direttamente minacciata? C'è il rischio di un conflitto reale per il suo Paese oppure no.

R: La Bulgaria è un membro della Nato e lì c’è l’articolo 5.

D: Bene, ma allo stesso tempo, se guardiamo ad altri Paesi coperti dall'articolo 5, dalla Nato, come i Paesi baltici, la Polonia, questi si sentono particolarmente minacciati dal rischio di estensione del conflitto. Le chiedo se lei condivide il loro punto di vista, quello di essere tra i Paesi della Nato più minacciati.

R: Certo, il rischio esiste. Ma se non corriamo il rischio, significherebbe permettere a Putin di venire domani in Bulgaria e in Polonia. Ecco perché tutte le leggi che abbiamo approvato sono per una completa diversificazione dalla Russia nel settore energetico. Armamenti e tutto.

D: Queste saranno le quinte elezioni in due anni. C’è una base di instabilità. Cosa farebbe per evitarne una sesta nei prossimi mesi? E soprattutto, pensa che diventerà primo ministro o no?

R: Il rispetto che i nostri nemici hanno per me è eloquente. Stiamo parlando in termini di politica estera. Nemici che in questo caso, però, non hanno rilevanza. Sono stato tre volte premier, ma spero che dopo le elezioni di domenica, coi leader politici che dichiarano, anche se mentono un po', di sembrare sostenitori euro-atlantici, possiamo formare un governo insieme.

D: Ora l'economia. Perché il governo in un Paese riguarda anche l'economia, soprattutto in situazioni di emergenza. Qual è lo stato dell’economia bulgara? Ci si aspettava che il PIL crescesse più di quello che si è visto.

R: La Banca nazionale bulgara afferma che c'è un debito enorme, 90 miliardi di lev. Sono 45 miliardi di euro di debito estero in un anno. È aumentato del 10%, mentre ero primo ministro detenevamo il record con l'Estonia del più basso debito estero.

D: E l'euro? Pensa che il Paese sia pronto per adottare l'euro?

R: Quando governavo il Paese, siamo entrati nell'Unione bancaria europea e nella sala d'attesa dell'Eurozona. I pensieri li lascio agli altri, sono un uomo d'azione. Saremmo già nell’Eurozona, insieme alla Croazia.

D: Comunque, anche con queste cifre, si riprenderà presto. Quindi, in sostanza, è in grado di adottare l'euro.

R: Ho portato il Paese nella sala d'attesa dell'Eurozona e dell'Unione bancaria europea. Se ne avrò la possibilità, porterò il Paese anche nell'Eurozona. Due anni fa, avevamo tutti i presupposti tecnici. D’allora in poi, c'è stato il caos economico.