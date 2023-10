All'ultimo minuto l'organo elettorale centrale centrale ha eliminato il voto elettronico, dopo che alcuni partiti hanno paventato il rischio di compromissione del voto

Più di 6 milioni di persone votano oggi in Bulgaria per eleggere 265 sindaci comunali. Alle elezioni si presentano 58 partiti, nove coalizioni e un totale di oltre 30mila candidati per poco più di 5mila mandati di consigliere comunale. Il secondo turno si svolgerà il 5 novembre nei comuni in cui nessuno dei candidati sindaci avrà ottenuto più del 50% dei voti.

Queste elezioni sono segnate da una controversa decisione dell'ultimo minuto dell'organo elettorale centrale, quella di eliminare il voto elettronico. Alcuni partiti, infatti, hanno paventato il rischio di una compromissione del voto, a detta loro segnalata dall'agenzia di sicurezza nazionale.

Questo attacco al voto elettronico è stato visto da molti come un tentativo "disperato" dei partiti destinati a perdere le elezioni di aumentare le loro possibilità di influenzare i risultati attraverso la corruzione degli elettori. A differenza delle schede cartacee, i voti espressi con le macchine non possono essere dichiarati non validi o sostituiti da schede false.