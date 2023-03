Il capo della famigerata forza mercenaria Wagner ha apertamente contraddetto aspetti chiave della narrazione del Cremlino sulla guerra in Ucraina, secondo l'Istituto statunitense per lo studio della guerra (ISW).

Yevgeny Prigozhin ha negato che la Russia stia combattendo la Nato e si è chiesto se ci siano effettivamente nazisti in Ucraina.

Il Cremlino ha ripetutamente giustificato l'invasione del suo vicino come necessaria per eliminare i neonazisti da Kiev, che minacciano la pace e la sicurezza della Russia.

Parallelamente, ha sempre più presentato la guerra come una lotta esistenziale contro la Nato: per lui, Mosca sta combattendo "esclusivamente con ucraini" equipaggiati con attrezzature fornite dall'Alleanza e alcuni mercenari "russofobi" che sostengono volontariamente l'Ucraina, ma non la stessa Nato.

Ha inoltre espresso dubbi sugli obiettivi di "denazificazione" in Ucraina, incerto sulla presenza di "nazisti" nel Paese, mentre "respinge efficacemente" le affermazioni di lunga data del Cremlino secondo cui la Russia ha bisogno di difendersi da una minaccia della Nato.

"È ridicolo pensare" che i funzionari russi non sapessero che la Nato sarebbe venuta in aiuto di Kiev, ha detto l'ISW citando Prigozhin.

Un tempo stretta alleata del presidente russo Vladimir Putin, l'unità paramilitare che include ex detenuti nei suoi ranghi è diventata sempre più pingue sul campo di battaglia in Ucraina, con Prigozhin che sembra sfidare l'Esercito russo convenzionale in diverse occasioni.

Emittenti russe indipendenti hanno ipotizzato che Prigozhin potrebbe avere in mente ambizioni politiche.

Le truppe di Wagner sono state impegnate in una dura lotta per Bakhmut nell'Ucraina orientale.

L'ISW ha affermato che Prigozhin aveva "ammorbidito la sua retorica nei confronti del ministero della Difesa russo, probabilmente per paura di perdere completamente la sua forza mercenaria a Bakhmut".

Ha espresso preoccupazione per una possibile controffensiva ucraina, sostenendo che 200.000 riserve si stavano ammassando sul fronte orientale.

Tra le 20.000 e le 30.000 truppe russe sono state uccise e ferite nella battaglia per la vecchia città mineraria del sale dall'inizio della scorsa estate, dicono funzionari occidentali.

Tuttavia, la lotta è diventata profondamente simbolica, con la Russia desiderosa di chiare vittorie sul campo di battaglia dopo una serie di battute d'arresto e l'Ucraina che vuole dimostrare il suo coraggio ai sostenitori occidentali.

In un cenno implicito alle divisioni all'interno del Cremlino, Prigozhin ha anche invitato l'Esercito e i media russi a smettere di sottovalutare le Forze ucraine e impegnarsi in conflitti interni.

L'uccisione di nove minatori cinesi nella Repubblica Centrafricana domenica scorsa sarebbe legata a Wagner, e il fatto che sia coincisa con un tanto atteso incontro tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping ha ulteriormente inasprito i rapporti tra il gruppo e Mosca.

Il ministero della Difesa russo ha cercato di sminuire e ridurre il ruolo delle forze di Wagner in Ucraina, con Bloomberg che ha riferito che non consentirà al leader mercenario di ottenere il merito di Bakhmut in tv.

Circa il 90% della popolazione di Bakhmut è fuggita dall'inizio dei combattimenti.