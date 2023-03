La Duma tutela i mercenari del gruppo Wagner dalle critiche. La Camera bassa del Parlamento russo martedì ha approvato un emendamento alla legge promulgata dal governo russo un anno fa per sedare le critiche contro la cosiddetta "operazione militare speciale" che protegga dal discredito anche i "gruppi di volontari" che combattono in Ucraina.

La normativa prevede pene fino a 15 anni di reclusione per chiunque pubblichi "informazioni false" e fino a 7 anni per la diffamazione di tutti i partecipanti alla campagna, non più solo i militari delle forze armate regolari.

Le pressioni di Prigozhin

Secondo il presidente del Comitato per la sicurezza della Duma, Vasily Piskariov, sarebbe stato proprio il fondatore del gruppo Wagner, l'uomo d'affari Yevgeny Prigoyhin, a chiedere formalmente al presidente della Camera bassa, Vyacheslav Volodin, di garantire ai suoi uomini la stessa protezione di cui gono i soldati dell'esercito russo.

"Oggi è il momento della verità. Tutti coloro che oggi, rischiando la vita, garantiscono la sicurezza del Paese e dei suoi cittadini, sono protetti dalle provocazioni e dalle menzogne", ha dichiarato durante la seduta Volodin, che ha guidato l'iniziativa di modifica alla legge.

Ha poi sottolineato che tali comportamenti sono "inammissibili" e devono essere puniti nella misura massima prevista dalla legge.

Gli emendamenti

Oltre alla pena massima di 15 anni di carcere, i condannati per false informazioni dovranno pagare multe fino a cinque milioni di rubli (66mila dollari).

I deputati hanno anche emendato il codice amministrativo, in modo che gli individui che screditano qualsiasi partecipante alla campagna militare saranno multati di 50mila rubli (circa 660 dollari).

La sanzione penale sarà imposta se una persona è già stata accusata di un illecito amministrativo nel corso dell'anno precedente.

Gli emendamenti devono ancora essere approvati dal Consiglio della Federazione o dal Senato e poi promulgati dal presidente Vladimir Putin, ma l'esito è piuttosto scontato.

Sebbene non abbia deciso di riconoscere ufficialmente le compagnie militari private, Putin ha recentemente concesso sussidi alle famiglie dei mercenari.

I numeri della legge

Secondo il gruppo per i diritti Ovd-info, i pubblici ministeri russi hanno già aperto più di 5.800 procedimenti contro persone accusate di aver screditato le forze armate, mentre la legge contro la diffusione di informazioni false è stata strumentalizzata per comminare lunghe pene detentive a diversi critici di lunga data del Cremlino.