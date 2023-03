Uganda: ok del Parlamento a legge contro l'omosessualità

La comunità LGBTQ+ dell'Uganda è in subbuglio dopo l'approvazione di una legge che impone rigide sanzioni a chi intrattiene relazioni omosessuali. Martedì, in una sessione parlamentare turbolenta, è stato approvato il disegno di legge che propone nuove dure sanzioni per le relazioni omosessuali in un Paese in cui l'omosessualità è già illegale.

Asuman Basalirwa, uno dei deputati che l'ha presentato, commenta: "Questo disegno di legge riconosce che l'attrazione per lo stesso sesso non è una caratteristica innata e immutabile. Vuole inoltre proteggere la nostra amata cultura, la legalità, la religione, i tradizionali valori familiari degli ugandesi".

Il testo deve ora passare al vaglio del presidente Yoweri Museveni, che potrà porre il veto o firmare la legge.

La mobilitazione della comunità omosessuale e la condanna dell’Occidente e delle organizzazioni per i diritti umani sono cadute nel vuoto. Amnesty International si è rivolta con la massima urgenza al presidente Museveni chiedendogli di non firmare la “legge anti-omosessualità”.

L'omosessualità è criminalizzata in circa 70 paesi, di cui quasi la metà in Africa.

PER APPROFONDIRE: