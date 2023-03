Ubs acquisterà Credit Suisse per oltre due miliardi di dollari

Evitare la bancarotta. Ci aveva provato la banca centrale svizzera garantendo a Credit Suisse una liquidità di 54 miliardi di dollari e ci ritenterà la banca d'affari svizzera Usb che ha accettato di acquistare la rivale per una cifra di poco superiore a 2 miliardi di dollari.

Il titolo in borsa dell'istituto era finito in un vortice senza fine dopo essere stato a lungo preso di mira dagli investitori e dopo aver accusato gli effetti del crollo della Silicon Valley Bank. L'inerzia da parte della Saudi National Bank (principale singolo azionista) di procedere a un ulteriore aumento di capitale ha ulteriormente accelerato la caduta libera fino a portare il titolo ai minimi storici sotto i due franchi venerdì 17 marzo.

Le trattative tra Ubs e Credit Suisse, il governo, la banca centrale svizzera e l'autorità di regolamentazione, hanno portato a una modifica della legislazione. Una mossa necessaria per evitare che la decisione di acquisizione sia sottoposta al voto degli azionisti di Ubs col rischio di essere ostacolata, ha detto una fonte al Financial Times. La banca acquirente avrebbe richiesto al governo elvetico diverse garanzie, e in particolare una copertura per le spese legate a possibili contenziosi.

Credit Suisse aveva inizialmente respinto un'offerta che valutava le sue azioni a 0,25 centesimi di franchi svizzeri, rispetto agli 1,86 franchi a cui avevano chiuso la seduta di venerdì scorso. Sarebbe stata considerata dannosa per la stessa banca e i suoi azionisti.

La nuova offerta valuterebbe il titolo della seconda banca del Paese - un tempo tra le prime dieci in Europa - a poco più di 0,50 centesimi, meno di un terzo del suo prezzo più recente. Un mese fa le azioni del Credit Suisse valevano 2,77 franchi e sei mesi fa erano scambiate a 4,64 franchi, anche se già all'epoca la reputazione era offuscata dai risultati di una cattiva gestione, da scandali che hanno messo in discussione la sua reputazione e da cause legali che l'hanno costretta a pagare milioni di multe, soprattutto negli Stati Uniti.

Problemi che hanno portato la banca a perdere più di 7,3 miliardi di franchi (circa 7,9 miliardi di dollari) nel 2022, anno in cui ha iniziato a perdere clienti in modo significativo e ha registrato deflussi di capitale colossali, soprattutto nell'ultimo trimestre dell'anno.