La guerra dei nomi: "Moscovia" contro "Schweinisch Bandera-Reich"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky vuole cambiare nome alla Russia e chiamarla "Moscovia".

Zelensky, nei giorni scorsi, ha annunciato che esaminerà la questione sollevata da una petizione popolare che in Ucraina ha raccolto oltre 25.000 firme.

La proposta è di rinominare ufficialmente la Russia in "Moscovia" e di cambiare il termine "russo" in "moscoviano", così come la Federazione Russa in "Federazione Moscoviana".

Il tutto, per ragioni storiche.

Domenica, da Mosca, Dmitry Medvedev, vice-presidente del Consiglio di sicurezza russo, ha definito Zelensky un "nazista supremo" e ribatte: noi chiameremo l'Ucraina "Schweinisch Bandera-Reich".

Con riferimento al nazionalista ucraino Stepan Bandera.

Scrive Medvedev, in un tweet:

"Cosa posso dire? La nostra risposta? No, non Khokhlyandia, (Khokhol è un termine russo dispregiativo per gli ucraini. ) E certamente non Malorossia (Malorossia/Piccola Russia è un termine geografico e storico usato per descrivere i territori moderni dell'Ucraina.). Solo Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!"