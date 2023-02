Condannato all'ergastolo il 19enne Payton Gendron, che aprì il fuoco in un supermercato a Buffalo, uccidendo dieci persone, tutte afroamericane. Accusato di terrorismo domestico motivato dall'odio, già prima della sentenza il ragazzo si era dichiarato colpevole. Evidentemente, non è bastato a fermare la rabbia dei parenti delle vittime, esplosa in aula, per la strage compiuta il 14 maggio 2022. Per emulazione, come ammesso dall'imputato durante il processo.

Il giorno dell'assalto il suprematista bianco indossava un'uniforme militare. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo definì un "crimine ripugnante": "Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per porre fine al terrore alimentato dall'odio".