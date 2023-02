La sentenza del processo Ruby ter è arrivata dopo 2 ore di camera di consiglio. Silvio Berlusconi e gli altri 28 imputati sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori. Oltre al leader di Forza Italia, è stata assolta con formula piena "perchè il fatto non sussiste" anche Karima el Mahroug, protagonista dello scandalo Ruby Rubacuori e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.

Un'inchiesta partita nel 2014 che ha visto crollare le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Per Berlusconi, imputato per corruzione, la Procura aveva chiesto 6 anni di reclusione e oltre 10 milioni di euro di confisca. Tutti assolti dunque dalle accuse al netto della prescrizione di poche imputazioni. Sul verdetto ha pesato un'ordinanza del novembre 2021che ha dichiarato inutilizzabili i verbali di una ventina di testimonianze. Per le motivazioni si dovranno attendere i canonici 90 giorni.

"Ruby è stata tutta un'invenzione, il mio nome rimane Karima e ora è finito un incubo. Ho bisogno di tempo per assimilare ma sono contenta perchè finalmente una parte di verità è venuta fuori. È stata una liberazione da una vicenda che mi ha travolto quando avevo 17 anni e che è stata un macigno non da poco". Karima el Mahroug imputata

"E' un'assoluzione con la formula più ampia e più piena possibile - ha dichiarato il legale di Berlusconi, Federico Cecconi - non posso che essere enormemente soddisfatto, tre su tre!"

"Non c'è amarezza - ha commentato il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che non ha ancora dichiarato di voler ricorrere in appello - è il nostro sistema giudiziario, abbiamo lavorato con profonda convinzione e le prove dal nostro punto di vista ci hanno dato la convinzione, che rimane, che ci siano state le false testimonianze e la corruzione."

Molte le reazioni politiche all'annuncio della sentenza: per il ministro degli Esteri Antonio Tajani , giustizia è fatta nei confronti di "un uomo attaccato tanto ingiustamente per motivi politici. Nessuno di noi dubitava della sua innocenza".

"Felice per l'assoluzione di Silvio dopo anni di sofferenza, insulti e inutili polemiche", ha detto invece il vicepremier Matteo Salvini.

In parlamento tutti i deputati di Fi si sono alzati ad applaudire, in diretta TV mentre era in corso un dibattito sulle ONG.