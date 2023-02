Terremoto in Turchia e Siria: oltre 28 mila morti

Il bilancio del terremoto in Turchia e Siria si aggrava di ora in ora: i morti hanno superato la tragica soglia dei 28 mila.

Sabato un grande cimitero improvvisato è stato costruito alla periferia di Antakya, ultima dimora per centinaia e centinaia di persone. Bulldozer in azione in un campo all'estremità nord-orientale della città per scavare fosse in cui seppellire i morti, nel via vai di camion e le ambulanze.

Le centinaia di tombe, distanziate non più un metro l'una dall'altra, sono contrassegnate da semplici assi di legno poste verticalmente nel terreno.

Un collaboratore del ministero turco degli Affari religiosi, che non ha voluto essere identificato a causa dell'ordine di non condividere informazioni con i media, ha affermato che circa 800 corpi sono stati portati al cimitero venerdì, primo giorno di attività. A mezzogiorno di sabato ne erano stati seppelliti già duemila.

