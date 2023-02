Turchia: al dramma del sisma si aggiunge lo sciacallaggio

Al dramma del terremoto in Turchia e Siria si aggiunge quello dello sciacallaggio.

Stanno iniziando a circolare segnalazioni di episodi di sciacallaggio in diversi negozi danneggiati dal sisma. Come testimonia un negoziante turco, Nizamettin Bilmez: “C'è un negozio di telefoni vicino al mio dove tutti i telefoni sono stati rubati. Se le persone vengono a prendere pannolini, cibo e bevande è normale perché per 1-2 giorni non sono arrivati aiuti. Ma alcune persone sono strane, vengono a prendere un fornello o una macchina del caffè. Ad esempio, hanno saccheggiato il negozio dall'altra parte della strada".

Il presidente RecepTayyip Erdogan sabato si è recato nella storica città di Diyarbakir dove ha garantito che gli sciacalli saranno puniti.

Leggi anche: