Solo una parte "molto piccola" del carico del pallone aerostatico cinese, abbattuto da un jet da combattimento, sabato scorso, nell'Oceano Atlantico, al largo del South Carolina, è stata recuperata.

Secondo le immagini dettagliate scattate dagli aerei-spia U2 e le analisi dell'FBI sui resti, il pallone era "inequivocabilmente attrezzato per raccogliere informazioni e non dati meteorologici", come - invece - aveva dichiarato Pechino.

Le foto mostrano agenti dell'FBI che studiano i materiali del sospetto pallone di sorveglianza cinese abbattuto.

"Aveva più antenne per includere un array probabilmente in grado di raccogliere e geolocalizzare le comunicazioni", ha dichiarato un funzionario dell'FBI, in una nota.

"Era dotato di pannelli solari abbastanza grandi da produrre l'energia necessaria per far funzionare più sensori di raccolta di informazioni", ha aggiunto il funzionario federale.

Durante il suo percorso, il pallone-spia cinese ha sorvolato aree dove gli Stati Uniti conservano missili nucleari in silos sotterranei e basi con bombardieri strategici.

Relazioni congelate

L'incidente ha portato il Segretario di Stato americano Antony Blinken a cancellare un imminente viaggio a Pechino. che era stato a lungo pianificato, con l'obiettivo di migliorare i rapporti tra le due superpotenze rivali.

Pechino ha dichiarato di aver detto "No" ad un tentativo di riapertura delle relazioni da parte del Segretario alla Difesa americano Lloyd Austin.

"Questo approccio irresponsabile e gravemente sbagliato da parte degli Stati Uniti non ha creato un'atmosfera adeguata per il dialogo e gli scambi tra i due eserciti", ha dichiarato il ministero della Difesa cinese, in una nota.

Il Pentagono difende la decisione di abbattimento

Giovedì, in un'audizione al Congresso Usa, l'Assistente Segretario alla Difesa, Melissa Dalton, ha difeso la decisione del Pentagono di non abbattere il pallone-spia quando è entrato per la prima volta nello spazio aereo statunitense, sopra le acque dell'Alaska, il 28 gennaio.

Melissa Dalton ha dichiarato che i mari freddi e ghiacciati dell'Alaska, che precipitano a circa 18.000 piedi (5.486 metri) di profondità, avrebbero reso il recupero molto più difficile ed "estremamente pericoloso".

Mentre il pallone-spia sorvolava l'Alaska e il Canada nord-occidentale, Melissa Dalton ha spiegato che tutto il sistema di controllo era già in funzione: "Abbiamo continuato a seguire e valutare il pallone, scoprendo ancor di più sulle capacità della Cina".