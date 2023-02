Il giallo del pallone aerostatico cinese e degli altri tre oggetti volanti non identificati nello spazio aereo nordamericano sta mettendo ulteriormente a dura prova le relazioni tra Washington e Pechino.

Oggetti volanti: cosa sono, cosa non sono

Il primo oggetto, secondo gli Stati Uniti, era un pallone spia della Cina.

Sugli altri tre non sono state avanzate ipotesi, ma la Casa Bianca è stata chiara su cosa non siano: "So che ci sono state domande e preoccupazioni al riguardo, ma non c'è, ancora una volta, nessuna evidenza di alieni o attività extraterrestri" ha detto Karine Jean-Pierre, addetta stampa della Casa Bianca.

La Casa Bianca ha ritenuto comunque necessario abbattere gli oggetti. In prima istanza perché, secondo Washington, rappresentavano un pericolo per il traffico aereo commerciale. Ora gli Stati Uniti affermano anche che la Cina utilizzi i palloni aerostatici per attività militari.

Perché sono stati abbattuti

John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, ha spiegato perché sia stato necessario distruggere gli oggetti volanti: "Anche se non avevamo prove che questi tre oggetti stessero spiando, non potevamo escluderlo - ha dichiarato Kirby - Per questo motivo, per proteggere la nostra sicurezza nazionale, abbiamo preferito optare per la sicurezza".

Pechino ha inizialmente liquidato la reazione degli Stati Uniti come una "eccessiva", ma adesso ha controbattuto con un'altra evidenza: anche Washington ha più volte inviato palloni aerostatici nello spazio aereo cinese.

La replica di Pechino

"È comune che i palloni statunitensi entrino illegalmente nello spazio aereo di altri Paesi. Solo dall'anno scorso, i palloni statunitensi ad alta quota hanno sorvolato illegalmente lo spazio aereo della Cina più di dieci volte senza alcuna approvazione da parte delle autorità cinesi competenti - ha replicato Wang Wenbin, portavoce del Ministero degli Esteri cinese - Gli Stati Uniti dovrebbero fare introspezione e cambiare rotta invece di diffamare la Cina".

Le accuse incrociate di spionaggio tra le due superpotenze e l'abbattimento degli oggetti volanti sono solo l'ultimo punto di attrito nelle relazioni già tese tra Washington e Pechino.