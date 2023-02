Stati Uniti: F-22 abbatte "oggetto ad alta quota"

Un F-22 dell’aeronautica militare americana ha abbattuto un “oggetto ad alta quota” vicino alla costa dell’Alaska il 10 febbraio per ordine del presidente Joe Biden. Per la Casa Bianca rappresentava “una ragionevole minaccia per i voli civili”. Le origini di questo oggetto e il suo scopo sono pochi chiari, come ha precisato il consigliere per la Sicurezza della Casa Bianca John Kirby.

"Non ne conosciamo lo scopo - ha detto Kirby - Non abbiamo alcuna informazione che confermerebbe uno scopo dichiarato per questo oggetto. Ci aspettiamo di poter recuperare i detriti che sono caduti non solo all'interno del nostro spazio territoriale, ma su quella che riteniamo sia acqua ghiacciata. Quindi verrà fatto uno sforzo di recupero ".

La scorsa settimana un pallone spia cinese era stato abbattuto dopo aver transitato sugli Stati Uniti continentali.