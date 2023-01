La Germania deciderà "il prima possibile" sui Leopord II all'Ucraina

Non sono bastate neanche cinque ore di discussione a creare un fronte unito sulla consegna di mezzi pesanti moderni all'Ucraina. Kiev sostiene che i carri armati Leopard II di fabbricazione tedesca che la Germania si oppone a fornire possono essere un punto di svolta nel conflitto contro la Russia.

Al vertice tenutosi nella base di Rammstein, in Germania, i capi della Difesa dei Paesi Nato non sono stati capaci di trovare un accordo nonostante gli appelli del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale "ogni giorno che passa dimostra che non c'è un'alternativa, e che una decisione sulla fornitura di mezzi moderni deve essere presa al più presto".

A pesare è la diffidenza della Germania e del governo del cancelliere Olaf Scholz. Il partito socialdemocratico, che è la principale forza politica all'interno del governo di Berlino, è tradizionalmente molto scettico nei confronti dei coinvolgimenti militari, perché teme che mosse improvvise possano provocare un'ulteriore escalation della Russia. Ufficialmente il nuovo ministro della difesa tedesco Boris Pistorius ha detto che "la Germania si muoverà solo di concerto con gli alleati", e che la decisione su un possibile invio di carri armati Leopard II arriverà il "prima possibile" dopo una valutazione "di tutti i pro e i contro".

"È chiaro che non c'è una visione unitaria. L'idea secondo cui ci sia una coalizione chiusa e che la Germania si sia messa di traverso, è sbagliata". Boris Pistorius Ministro della Difesa tedesco

Washington sta con Berlino

Gli Stati Uniti hanno minimizzato il peso della posizione tedesca. Il Segretario della Difesa Usa Lloyd Austin in conferenza stampa ha dichiarato che la Germania "resta un partner affidabile" e che tutti sono chiamati "a fare di più". Gli aiuti annunciati a Rammstein dai leader della Difesa, che valgono miliardi di euro, secondo Washington, sono già sufficienti a rafforzare la difesa ucraina.

L'ultimo massiccio pacchetto di aiuti militari degli Stati Uniti prevede un totale di 2,5 miliardi di dollari e include per la prima volta i veicoli blindati Stryker. A Rammstein gli alleati hanno annunciato che verranno forniti otto sistemi di difesa aerea, 350 Humvees, 53 veicoli MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), più di 100.000 munizioni per artiglieria e razzi e missili per il sistema High Mobility Artillery Rocket System.

Nel frattempo gli Stati Uniti si sono opposti a fornire all'Ucraina i propri carri armati M1 Abrams, addebitando la causa a problemi logistici e di manutenzione complessi ed estesi per questi veicoli ad alta tecnologia. Secondo quanto rivelato da un funzionario, Washington ritiene che sarebbe meglio che Kiev ricevesse i Leopard tedeschi, "perché molti alleati li possiedono e le truppe ucraine avrebbero bisogno di un addestramento minore rispetto ai più difficili Abrams". Ma Berlino nega che la decisione sui Leopard sia condizionata alla posizione statunitense rispetto ai veicoli Abrams.

La Casa bianca ritiene la posizione tedesca rispettabile, ma chiede agli alleati europei di sforzarsi di soddisfare le richieste di Kiev. L'Ucraina intanto ha annunciato di aver concluso un accordo per un programma di addestramento per equipaggi dei carri armati tedeschi Leopard II che si terrà in Polonia.