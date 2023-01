Non solo la Germania è riluttante a fornire i propri carri armati "Leopard 2" all'Ucraina, ma - per legge - questo blocca anche altri Paesi, come la Polonia, che - in possesso dei "Leopard" - vorrebbe offrirli all'esercito di Kiev. Ma senza il benestare della Germania, dove i carri armati sono stati prodotti, non è possibile.

La decisione del Cancelliere tedesco Olaf Scholz sui "Leopard della discordia" non piace neppure ad alcuni alleati del suo governo: i Verdi.

Piuttosto esplicito Robin Wagener, del gruppo parlamentare Bündnis90/Die Grünen (Alleanza90/I Verdi).

"I nostri alleati hanno chiarito che ora sono pronti a consegnare i carri armati. La Germania non deve restare sola, deve unirsi a questa alleanza". Robin Wagener 42 anni, parlamentare di "Alleanza90/I Verdi" al Bundestag

"La Germania non può restare sola". Screenshot

Dopo che nemmeno il vertice di Ramstein ha tolto i dubbi a Scholz e mentre il neo ministro tedesco della Difesa Boris Pistorius annuncia una visita a Kiev, Il "NO" della Germania, per ora, a inviare i carri armati "Leopard 2" all'Ucraina è una doccia gelata per i soldati ucraini in trincea.

“Sono necessari più proiettili e più cannoni. Abbiamo ancora abbastanza armi e lanciagranate. Ma ci servono più munizioni. E qualcosa di più pesante, come i carri armati", spiega un soldato ucraino.

Andrebbero bene pure gli "M1 Abrams" americani, "main battle tank" (carri armati da combattimento) come i "Leopard", ma anche gli americani nicchiano sull'invio di questi mezzi in Ucraina.

"Abbiamo bisogno dei carri armati..." Screenshot

Si è ripreso a combattere a Zaporizhzhia

Il ministero della Difesa russo ha confermato di aver intensificato, nella settimana appena trascorsa, le operazioni militari nella regione di Zaporizhzhia, dopo mesi e mesi di un fronte quasi paralizzato, in quella zona.

La guerra torna ad "allargarsi".

in una cerimonia "politica" di distribuzione di aiuti umanitari proprio a Zaporizhzhia, intanto, è ricomparso il noto trafficante d'armi Viktor Bout, liberato dopo uno scambio di prigionieri con la cestista americana Brittney Griner.

il Cremlino ha esibito Bout come fosse un trofeo: ha voluto dimostrare di controllare in pieno la regione di Zaporizhzhia.