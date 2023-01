Nelle stesse ore in cui milioni di francesi sono scesi in piazza contro l'aumento dell'età pensionabile a 64 anni, il presidente Macron e undici ministri sono in Spagna per la firma di un Trattato di amicizia tra i due paesi.

Mentre le opposizioni parlano di "disprezzo dei manifestanti", l'Eliseo liquida le polemiche facendo sapere che l'agenda è stata stabilita ad ottobre scorso.

Il Trattato d'amicizia, il terzo per la Francia dopo quelli firmati con Italia e Germania, prevede dei partnerariati in materia di energia, difesa e lotta all'immigrazione illegale.

In questo campo specifico si prevede l'istituzione di brigate miste franco-spagnole per i controlli ai 38 valichi di frontiera, nove dei quali sono al momento chiusi proprio per evitare il passaggio dei migranti.

Il vertice bilaterale ha sollevato anche le contestazioni dei nazionalisti catalani per gli aspetti simbolici che il governo Sanchez ha voluto attribuirgli, a cominciare dalla scelta di farlo svolgere a Barcellona, nel 2017 teatro di un tentativo di secessione che per Madrid dovrebbe essere ormai passato alla storia, ma che per molti militanti autonomisti rappresenta ancora materia rovente.