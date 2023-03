Macron in Africa per inaugurare un "nuovo corso"

Il presidente della Francia Emmanuel Macron è partito per un viaggio in Africa che toccherà numerose nazioni. L'occasione per rivedere l'impegno della nazione europea nel continente. Macron ha parlato infatti dell'avvio un "nuovo corso" per Parigi in Africa, fatto di meno soldati e di più investimenti.

"L'epoca della Françafrique è finita - ha spiegato il leader transalpino -, anche se a volte ho la sensazione che le mentalità non si stiano evolvendo al nostro stesso ritmo quando leggo, sento, vedo che alla Francia si attribuiscono ancora intenzioni che lei non ha, non ha più", ha dichiarato alla comunità francese in Gabon, sottolineando anche che la riorganizzazione militare annunciato in occasione di un discorso tenuto a Parigi non rappresenta "né un ritiro, né un disimpegno".

La Francia, la Cina e i mercenari russi in Africa

Ma la Francia non è la sola nazione ad avere interessi in Africa. La Cina è presente da tempo, e negli ultimi anni si è affacciata con forza la Russia.

I mercenari russi in poco tempo hanno moltiplicato la loro presenza, ma è difficile capire cosa ciò comporterà concretamente.