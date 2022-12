Da gennaio la Svezia assumerà la presidenza dell'Unione europea. L'ultima volta che è successo è stato nel 2009 e, da allora, molte cose sono cambiate nelle dinamiche dell'Unione Europea e nel mondo.

Per discutere le proposte per i prossimi sei mesi, il ministro per gli Affari europei della Svezia, Jessica Roswall, è ospite di Global Conversation.

Unità dell'Europa e risorse per l'Ucraina

- Molti problemi hanno colpito l'Unione europea negli ultimi anni, ma l'invasione russa dell'Ucraina ha prodotto una complessa rete di criticità.

Quale sarà il suo approccio durante la presidenza, quali misure e azioni concrete potrebbe intraprendere in merito?

Jessika Roswall: "Per la presidenza svedesesarà prioritario mantenere l'unità e continuare a sostenere l'Ucraina con ogni tipo di misure.Concretamente, si tratta di aiuti economici, militari, umanitari e anche politici per gestire questo momento difficile. Inoltre, naturalmente, dobbiamo continuare a imporre sanzioni contro la Russia e così via".

- L'Unione europea sarà in grado di avere le risorse per il supporto militare e per l'assistenza finanziaria alla ricostruzione, il prima possibile?

"Penso che dobbiamo farlo perché gli ucraini non combattono solo per la loro libertà, ma anche per la nostra".

- Sicurezza e unità. Lei ha detto che questi sono temi importanti per la presidenza svedese e il primo ministro, Ulf Kristersson, ne ha parlato più volte. Quando prevede che la Svezia, così come la Finlandia, entri a far parte della Nato, soprattutto considerando gli ostacoli posti dalla Turchia?

"Non ho una risposta a questo, ma la nostra speranza è che avvenga il prima possibile. Naturalmente, lo stiamo facendo in stretta collaborazione con la Finlandia perché si tratta di una questione di sicurezza per entrambi.

Credo che anche la guerra in Ucraina abbia mostrato che la sicurezza dell'Europa dipende dal rimanere coesi e dal mantenere l'unità Jessica Roswall ministro per gli Affari europei della Svezia

Sanzioni sì o no?

L'Ue sta ora sanzionando la Russia con un altro pacchetto di misure. Fino a che punto è opportuno spingersi con questa strategia, considerando gli interessi e gli obiettivi dell'UE in termini di sostegno all'Ucraina?

"Per quanto riguarda la Russia, credo che l'Ue abbia dato prova di grande unità presentando tutti questi pacchetti di sanzioni. Ora stiamo discutendo il nono. Penso che sia importante mettere in atto queste misure e andare avanti per tutto il tempo necessario. Dobbiamo proseguire quando si tratta di sanzioni e altre pressioni che possiamo esercitare. Constatiamo anche un'inflazione elevata. Abbiamo molte crisi in parallelo, nell'Unione e nel mondo. Ma dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina e a fare pressione sulla Russia".

Aiuti a famiglie e imprese

- Qual è il prezzo che i cittadini dell'Unione europea sono disposti a pagare, considerando che ci sono così tanti problemi economici, di cui si parla spesso in occasione di scioperi e manifestazioni?

"Tutti i nostri governi in tutti gli Stati membri stanno lottando per aiutare le famiglie e le aziende ad affrontare questo inverno e a prepararsi per il prossimo. Naturalmente, per la presidenza svedese sarà di grande importanza gestire tutte queste questioni. Penso quindi che dovremo fare molte cose, anche a livello di accordi nazionali. Deve essere su scala nazionale, non solo a livello dell'Unione europea".

Crisi energetica e transizione verde

- Si discute tanto di tetto massimo dei prezzi e di appalti congiunti. Quale ritiene sia il modo più semplice per creare consenso in termini di fornitura di energia a prezzi accessibili? So, per esempio, che anche lei è molto favorevole al nucleare, ma non è lo stesso in tutti i Paesi dell'Unione europea.

"Per me l'energia è strettamente legata alla transizione verde, che è un'altra priorità per la Svezia. Penso che dobbiamo parlare di energia unitamente alla transizione verde, ma anche ricordare che l'energia è collegata alla sicurezza. Quindi, abbiamo queste due gambe su cui reggerci quando si parla di energia".

- Il Green Deal è la spinta per un futuro sostenibile. Ma, nell'attuale crisi, quanto può essere ambiziosa l'Unione europea? Sarà in grado di competere con investimenti massicci nella transizione energetica, come stanno facendo gli Stati Uniti o la Cina?

"L'Unione europea sta investendo risorse e impegno nella transizione verde e credo che le nostre industrie siano davvero all'avanguardia. Lo vedo spesso in Svezia: possiamo combinare la transizione verde con la competitività e l'innovazione".

Abbiamo anche molte misure differenti all'interno dell'Ue: abbiamo il Recovery Fund, abbiamo il RepowerEU, che possono effettivamente aiutare sia le persone che le aziende ad affrontare la transizione Jessica Roswall ministro per gli Affari europei della Svezia

Migrazioni, un negoziato difficile

- Parliamo ora di asilo e migrazione. Il governo svedese di coalizione ha il sostegno di un partito di estrema destra che, come in molti altri Paesi, difende una sorta di modello di "fortezza europea". Quali sono le vostre proposte in termini di gestione delle frontiere e di trattamento dei casi di persone che vogliono entrare nell'Unione, nel rispetto dei diritti umani?

"Credo che la maggior parte dei partiti svedesi pensi che sia necessario avere un Patto europeo sull'asilo e la migrazione. Per la presidenza svedese, quindi, è importante portare avanti i negoziati. Si tratta di un processo negoziale difficile perché molti Stati membri la pensano in modo diverso. Sarà perciò un argomento ostico da trattare. Ma dobbiamo farlo e la nostra ambizione è quella di avanzare in molti dei diversi atti legislativi combinati nel patto sulla migrazione".

Difendere lo Stato di diritto

- Passiamo allo Stato di diritto. Nonostante il nuovo accordo raggiunto questa settimana, l'Ungheria si vede ancora congelare alcuni fondi europei fino a quando non attuerà alcune riforme giudiziarie e anticorruzione. Sarà una buona strategia per far sì che questo Paese, e forse altri, si avvicinino allo stile di governo liberaldemocratico?

"Per me, i valori dell'Ue e lo Stato di diritto sono di grande importanza. Sono valori fondamentali di cui abbiamo bisogno. È per questo che siamo un'Unione a cui gli altri Paesi vogliono legarsi: perché abbiamo questi valori. Quindi, dobbiamo difenderli ogni giorno. Durante la presidenza svedese, e in ogni presidenza, dobbiamo difenderli. Abbiamo diversi strumenti nella cassetta degli attrezzi. Adesso vediamo che uno di questi,il meccanismo di condizionalità, è stato effettivamente messo in vigore. Questo è un segnale molto positivo. Penso che sia la strategia per andare avanti, dobbiamo continuare a usare i diversi strumenti nella cassetta degli attrezzi".

- Quindi, ritiene che la Commissione europea stia facendo un buon lavoro nell'utilizzare questo meccanismo come strumento centrale per far rispettare lo stato di diritto all'interno dei confini dell'Unione?

"Sì, esattamente. Penso che si possano effettivamente utilizzare tutti i diversi strumenti che abbiamo".

La lotta alla corruzione

- Cosa pensa dello scandalo di corruzione che sta investendo il Parlamento europeo? È un caso isolato o forse la punta dell'iceberg in termini di altre istituzioni dell'Unione europea?

"Non posso rispondere. Penso che sia un'accusa grave, ma dobbiamo aspettare la conclusione delle indagini. Tuttavia, dobbiamo sempre discutere di lotta alla corruzione e di come possiamo lavorare contro la corruzione".