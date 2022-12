Una vasta operazione di polizia si è conclusa a Dresda dove un uomo si era barricato in un centro commerciale dove aveva preso in ostaggio una passante con suo figlio. L' uomo, che piche ore prima aveva ucciso la madre nella sua abitazione, sarebbe entrato nel centro commerciale Altmarktgalerie sparando colpi di arma da fuoco per poi barricarsi in uno dei negozi. Gli agenti hanno arrestato il sequestratore rimasto ferito. Le trattative con lui sono state fatte tramite il telefonino.

Il sollievo della polizia

"Va bene! La presa degli ostaggi a #Dresda è finita!" ha scritto la polizia su Twitter, aggiungendo che i due ostaggi erano illesi. La presenza della polizia è stata massiccia presso il centro Altmarktgalerie, subito messo in sicurezza ed evacuato. La polizia riferisce che anche il vicino mercatino di Natale Striezelmarkt è stato chiuso in via precauzionale.

L'uomo di nazionalità tedesca, poco dopo aver ucciso la madre a casa, avrebbe tentato di entrare negli studi di Radio Dresden annunciandosi con alcuni colpi di pistola, ma non ci è riuscito. Il direttore di Radio Dresden Tino Utassy ha detto che "tutti i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo".