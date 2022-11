I giudici olandesi hanno emesso il loro verdetto nel processo in contumacia di tre russi e un ucraino, accusati di aver causato l'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines sui cieli dell'Ucraina nel 2014.

Un tribunale di Schiphol ha condannato due russi e un ucraino per l'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines nel 2014, mentre è stato assolto un quarto imputato.

I russi Igor Girkin e Sergei Dubinsky e l'ucraino Leonid Kharchenko sono stati giudicati colpevoli per omicidio e per aver avuto un ruolo nell'abbattimento dell'aereo, Oleg Poulatov è stato invece assolto per insufficienza di prove a suo carico, così come evintosi dal dispositivo letto dal presidente della sessione di giudizio, Hendrik Steenhuis.

Il missile era russo

Confermato in aula che l'MH 17 è stato abbattuto da un missile di fabbricazione russa: le vittime dell'incidente aereo furono i 298 passeggeri e tutto l'equipaggio del volo Amsterdam-Kuala Lumpur, colpito mentre sorvolava un regione dell'Ucraina orientale sotto il controllo dei separatisti filorussi.

Presenti alla sentenza molti dei parenti delle vittime, che provenivano da 10 Paesi: tra questi, 196 olandesi, 43 malesi e 38 australiani.

L'accusa aveva chiesto l'ergastolo per gli imputati, che non erano in tribunale poiché si sono rifiutati di partecipare al processo.

Stando alla tesi dell'accusa, gli imputati facevano presumibilmente parte delle forze separatiste sostenute dalCremlino ed hanno avuto ruoli chiave nel portare un missile Buk da una base militare in Russia al sito di lancio, Pervomajs'k, località nel distretto di Luhansk.

Indagine lunga e accurata

Dal canto proprio, Mosca ha sempre negato ogni coinvolgimento nella vicenda.

La sentenza arriva più di otto anni dopo la tragedia: un'accurata indagine internazionale ha stabilito che il missile ha causato l'esplosione e lo schianto del volo MH17.

Gli investigatori affermano che proveniva dalla 53a Brigata missilistica antiaerea, un'unità delle Forze armate russe, con sede nella città russa di Kursk.

Durante il processo, i pubblici ministeri hanno condotto i giudici attraverso migliaia di pagine di prove a sostegno del loro caso, inclusi pezzi di metallo recuperati dai corpi delle vittime, conversazioni telefoniche intercettate ed ampi post sui social media per tracciare i movimenti del Buk, prima e dopo la distruzione dell'aereo.

La curiosità

L'imputato più anziano era Igor Girkin, ex colonnello 51enne del Servizio di sicurezza federale russo (FSB).

Al momento dell'abbattimento, era ministro della Difesa e comandante delle Forze armate dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, regione in cui l'aereo è stato abbattuto.

Secondo quanto riferito, Girkin è attualmente coinvolto nella guerra della Russia contro l'Ucraina.