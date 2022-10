Nodi da sciogliere di non poco conto per la premier britannica Liz Truss. Da quando ha preso le redini del governo di Londra ha dovuto affrontare una serie di questioni come l’inversione di marcia sui tagli alle tasse. Il suo esecutivo perde pezzi e ministri. Un nuovo, clamoroso scossone per la prima ministra, impegnata a cercare di salvarsi dopo il flop, con relativa marcia indietro, in materia di politiche fiscali.

Il leader del partito laburista Keir Starmer ha fatto notare che tutto quello che la Truss aveva promesso è sparito “Due anni di congelamento dell'energia, vanificato. Shopping esentasse, sparito. Credibilità economica, sparita. Tutto cancellato ma la premier resta al suo posto. “Sono un combattente e non lascio, ha ribadito la premier britannica. Ho agito nell'interesse nazionale per assicurarmi la stabilità economica".

I piani di Liz Truss per far crescere l'economia del Regno Unito sono crollati da quando ha decido di abbassare i tagli alle tasse causandp il caos sui mercati finanziari con le dimissioni del suo neo-cancelliere Kwasi Kwarteng.

Dopo la sua arringa alla Camera dei Comuni la premier ha fatto sapere di essere «totalmente impegnata» ad aumentare le pensioni in linea con l’inflazione. Intanto il Regno Unito sta vivendo un periodo di turbolenze per le riforme economiche di taglio delle tasse e il supporto per il pagamento delle bollette che hanno fatto allarmare mercati e consumatori.