Nuovo scandalo AMA a Roma, mentre la città affonda fra i rifiuti

O succhiavano direttamente il carburante dai mezzi pubblici dell'AMA, oppure usavano impropriamente le schede che sarebbero servite a fare rifornimento. 7 persone sono finite in carcere, 4 dipendenti AMA, 3 esterni che fornivano supporto, nell'ambito di un'indagine del comando provinciale della Guardia di Finanza che procede per l'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata al peculato.

Secondo l'accusa i dipendenti si appropriavano indebitamente della benzina e del gasolio che doveva servire a far marciare i mezzi per la raccolta pubblica dei rifiuti e la pulitura delle strade romane. Alcuni degli indagati, scrive il giudice per le indagini preliminari, intercettati l'aprile scorso, programmavano guasti ai mezzi come tagliare i fili dei freni per depistare le indagini e assicurarsi il rientro in deposito per succhiare il carburante. Mentre il sindaco Roberto Gualtieri si avvicina a concludere un anno di mandato, la raccolta rifiuti resta una delle note dolenti della capitale. Il nuovo piano industriale di AMA è atteso a giorni, all'orizzonte c'è anche la sfida del giubileo del 2025.

Obiettivi che riguardano la raccolta differenziata già rivisti e spostati nel tempo: si raggiungerà il 70 per cento non già entro la fine della consiliatura nel 2026, come promesso, ma, se tutto va bene, nel 2035.

Quattro dei sospettati sono dipendenti dell’azienda capitolina, mentre gli altri tre sono privati che fornivano supporto esterno: i militari del comando provinciale della guardia di finanza indagheranno sull’ipotesi di associazione a delinquere finalizzata al peculato.

Stando alle indagini, i dipendenti si sono appropriati della benzina e del gasolio prendendoli direttamente dal serbatoio degli automezzi. Altre volte sarebbero state utilizzate le schede carburante date dall’Ama per fare rifornimento.