La petroliera Affinity, cargo battente bandiera di singaporiana, ha ripreso la navigazione del Canale di Suez dopo essersi incagliata mercoledì notte. Immediati sono giunti i soccorsi che hanno ridato gas al vascello di 64 mila tonnellate, lungo 250 metri.

Il traffico fluviale ha subito un blocco durato un breve periodo, niente a che vedere con quello dell'anno scorso quando il cargo "Ever Given" si mise di traverso a causa di una tempesta di sabbia, causando il blocco della via fluviale per una settimana e la perdita di milioni di euro al giorno, stimati tra i 12 e i 15 milioni, per l'Egitto.

Affinity è diretto al porto saudita di Yanbu.

I limiti del canale sono evidenti tanto che il presidente Abdel Fattah ha approvato lo scorso maggio il progetto per allargare e scavare il letto del fiume in quella parte dove l'Ever Given si incagliò.

Suez resta una via di transito vitale tra l'Asia e l'Europa: vi passa circa il 10% del commercio marittimo mondiale.