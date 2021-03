La "Ever Given" è stata disincagliata.

Ne danno notizia, nella prima mattinata di lunedi, i siti web di osservazione del traffico marittimo.

E, con una successiva comunicazione delle autorità egiziane, la nave "è tornata all'80% nella giusta direzione".

Liberata!

La mastodontica nave cointainer, battente bandiera panamesi e di proprietà giapponese, lunga come quattro campi da calcio (400 metri), incastrata (forse causa maltempo o errore di manovra) da una settimana nel Canale di Suez, si sta finalmente muovendo.

Merito dell'alta marea e di due rimorchiatori supplementari - l'italiano "Carlo Magno" e uno olandese - che si sono aggiunti agli altri dieci rimorchiatori giganti presenti per liberare la nave incastrata diagonalmente nel Canale.

Ecco come era incastrata la nave nel Canale di Suez. AP/AP

L'Autorità del Canale di Suez ha dichiarato che "le manovre di traino" per rimettere a galla l'imbarcazione incagliata "sono iniziate con l'ausilio di dieci rimorchiatori giganti".

"L'operazione di rimessa a galla non è ancora completata", ha fatto sapere, però, un portavoce di Shoei Kisen, l'azienda giapponese proprietaria del cargo "Ever Given".

Ormai sono 400 le navi. compresa una trentina di petroliere, in attesa di attraversare Suez, sia verso il Mediterraneo che verso il Mar Rosso.

Con l'imminente auspicata riapertura del Canale, la coda verrà smaltita in tempi abbastanza rapidi.

Un tweet del fornitore globale di servizi off-shore Inchcape Shipping precisa che la "Ever Given è stata rimessa a galla con successo alle 4.30".

Il sito di tracciamento navi Vesselfinder ha cambiato lo status della "Ever Given" in "under way" (in movimento), riportando una posizione ricevuta alle ore 6.05.

Questa era la situazione della "Ever Given" prima della soluzione. Grafica Euronews.

Primi effetti positivi

I primi successi nello sblocco del Canale di Suez fanno immediatamente calare il prezzo del petrolio.

Sul mercato, il greggio Wti del Texas scende sotto la soglia dei 60 dollari, con un calo del 2,2%, a 59.5 dollari al barile. Cala anche il Brent del Mare del Nord, a 63.3 dollari al barile (-1,9%).

Un passaggio strategico

L'anno scorso circa 19.000 navi sono passate attraverso il canale di Suez, secondo i dati ufficiali. Circa il 10% del commercio mondiale scorre attraverso questo passaggio strategico.

La chiusura forzata del Canale, ormai da una settimana, aveva già avuto impatto negativo sulle spedizioni di petrolio e gas verso l'Europa dal Medio Oriente.

Ma gli stessi paesi della zona erano in difficoltà: la Siria, ad esempio, aveva già iniziato a razionare la distribuzione di carburante nel paese.

Una stima indica in 9,6 miliardi di dollari al giorno il valore del traffico marittimo rimasto bloccato a Suez,

Prima che la "Ever Given" cominciasse a muoversi, Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi aveva ordinato al direttore del Canale di Suez, Osama Rabie, di prepararsi a tutte le opzioni, dallo scarico di una parte dei 20.000 container alla rimozione della nave "con le maniere forti".

La "liberazione" della "Ever Given" fa tirare un sospiro di sollievo alle autorità egiziane e a tutto il commercio internazionale.