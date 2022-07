Turchia: "La Germania non è più imparziale"

Incontro teso quello tra la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, e il suo omologo turco MevlütÇavuşoğlu. La ministra si è recata in Turchia dopo la visita in Grecia, due partner Nato tra cui non scorre buon sangue. Tra le altre cose Baerbock ha ricordato alla Turchia della necessità di liberare l'attivista Osman Kavala, in prigione con l'accusa di cospirazione verso Erdogan.

Osman Kavala AP/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

"Ci sono tantissime sentenze che devono essere eseguite. Eppure Lei è appena tornata dalla Grecia e a loro non ha detto nulla, perché qui da noi ha tirato fuori la questione di Osman Kavala? Perché lo state usando contro la Turchia, lo state finanziando voi. Sappiamo quanto ci sia la vostra mano dietro alle proteste anti-governative del 2013", dice il ministro turco

È mio dovere come ministro degli Esteri rispettare e difendere le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo senza nessuna eccezione. Quindi chiedere il rilascio di Osman Kavala, ordinato dalla Corte europea, fa parte dei miei doveri Annalena Baerbock ministra degli Esteri tedesca

La Turchia rimprovera al nuovo governo tedesco di non essere bilanciato come lo era Angela Merkel e di propendere per la Grecia nelle numerose questioni che li contrappongono: dalla sovranità sulle isole greche, alla zona economica esclusiva fino alla questione cipriota.