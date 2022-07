Il presidente Joe Biden ha definito il cambiamento climatico "un pericolo chiaro e presente" per la nazione e ha annunciato un investimento di 2,3 miliardi di dollari per aiutare a costruire infrastrutture in grado di resistere a condizioni meteorologiche estreme e disastri naturali.

Così il Presidente degli Stati Uniti: "La salute dei nostri cittadini e delle nostre comunità è letteralmente in gioco. I principali scienziati internazionali sul clima delle Nazioni Unite definiscono l'ultimo rapporto sul clima nientemeno che "codice rosso per l'umanità". Lasciatemelo ripetere: 'codice rosso per l'umanità'.

Biden ha pronunciato il discorso sul sito di un'ex centrale elettrica a carbone che viene trasformata in un impianto di produzione eolica. Frenare gli effetti del cambiamento climatico fa parte del mandato politico di Biden, ma il presidente sta attualmente lottando per far approvare la legislazione al Congresso.

All'inizio di questa settimana un influente senatore democratico ha fatto naufragare le speranze per un ampio pacchetto legislativo di nuovi programmi ambientali a causa dei timori di perdita di posti di lavoro.

Ma Biden sta spingendo per una transizione verso l'energia pulita e dice che annuncerà a breve nuove azioni esecutive che includeranno, tra l'altro, sforzi per rafforzare i parchi eolici nel Golfo del Messico.