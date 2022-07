Entro la giornata l'ufficializzazione delle candidature

Ultime ore per le candidature al "dopo-Johnson". In giornata saranno ufficializzati i nomi dei pretendenti alla successione. Undici al momento i nomi in lizza. Soltanto tre, a inizio giornata, disponevano però del sostegno di 20 parlamentari, necessario a passare il primo vaglio: l'ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, l'ex leader dei giovani Conservatori e prima donna a guidare il ministero della difesa britannica, Penny Mordaunt, e il moderato Tom Tugenhadt, che per primo si è fatto avanti per la poltrona di premier.

Via il 6 settembre. Ormai contati i giorni di Boris Johnson a Downing Street

Ormai contati, intanto, i giorni di Boris Johnson al 10 di Downing Street. La porta sulla sua premiership si chiuderà il 6 settembre. A staccargli la spina e stabilire la tabella di marcia, i vertici del partito conservatore. A conto alla rovescia non ancora iniziato, la stampa britannica riferisce però già di lotte fratricide e colpi bassi tra i candidati in lizza.

Il Premier dimezzato gioca la carta del rispetto istituzionale: "Decida il Partito"

Premier dimezzato da sfiducia e scandali, dopo aver provato ad aggrapparsi al trono, Johnson gioca ora la carta del rispetto istituzionale. "Il lavoro del primo ministro, in questa fase, consiste nel lasciare che a decidere sia il Partito - dice -. E la sua funzione costituzionale, in una situazione come questa, è continuare ad adempiere al suo mandato. Esattamente quanto sto ancora facendo".

Le dimissioni di Boris Johnson dalla leadership del partito conservatore, sulle prime pagine della stampa britannica, l'8 luglio CARLOS JASSO/AFP or licensors

Pronti, partenza, voto. Il via domani. Già la prossima settimana i nomi dei finalisti

Al via domani, il primo voto tra i suoi aspiranti successori li ridurrà a due soltanto già dal prossimo mercoledì. Poi, la parola passerà ai circa 160.000 iscritti al Partito, che durante l'estate si esprimeranno per posta. Il 5 settembre, la data fissata per l'annuncio del nome del nuovo leader conservatore.