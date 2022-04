I venditori di fish and chips, cibo feticcio della Gran Bretagna, potrebbero essere affondati dagli effetti indiretti della guerra . La Russia forniva circa il 30/ 40% del pesce bianco venduto nei chioschi, ristoranti e negozi britannici , mentre l'Ucraina è il più grande esportatore del mondo di olio vegetale, usato per friggere . Facile immaginare dunque, quanto, in poche settimane, questo cibo economico e culturalmente radicato sul territorio, sia diventato quasi un lusso. Ai costi della materia prima si è infatti aggiunta la variabile del prezzo dell'energia.

Andrew Crook,rappresentante della Federazione Nazionale dei Friggitori di Pesce , racconta il momento complicato:

"Siamo sempre stati visti come la soluzione per un pasto economico, quindi i nostri margini sono sempre stati piuttosto bassi ma abbiamo sempre puntato sul volume di affari , e purtroppo ora, con l'inflazione, è molto difficile proteggere i margini,. E poi abbiamo l'IVA sul prezzo di vendita, e siamo schiacciati su più fronti , le aziende sono sotto pressione ".

Il problema riguarda in particolare i ristoranti che, nelle località più turistiche, offrono quasi esclusivamente questa tipologia di cibo e che con l'arrivo della primavera non ne hanno a sufficienza per soddisfare il flusso di clientela fino a sera.

Captain's' Fish & Chips per gli amanti del genere è un locale di riferimento di Brighton, una tappa quasi obbligata per il turismo balneare inglese.

Will Ramsay è il supervisore del ristorante :

"Quello che deve succedere è che con altri paesi tipo la Norvegia - anche il Regno Unito produce molto pesce bianco - dobbiamo iniziare a farci avanti e a prendere il posto che una volta spettava alla Russia, ma questo richiederà del tempo. Stiamo comunque cercando di assorbire il rialzo dei costi senza scaricarli sui consumatori".

L'offerta non soddisfa più la richiesta, i prezzi in un anno sono praticamente raddoppiati . Il più popolare street food inglese è nell'occhio del ciclone di una tempesta perfetta. una crisi così non si era vista neppune in occasione della Brexit e dell'emergenza Covid.

Un po' di storia

Il fish and chips, servito per la prima volta come piatto unico nel 1860, è stato a lungo un punto fermo della classe operaia, anche se i cambiamenti demografici e dietetici hanno visto la sua popolarità diminuire negli ultimi anni. Il favorito da asporto, ricoperto di sale e aceto, veniva avvolto in un vecchio giornale ed è tipicamente servito con piselli o salsa tartara.