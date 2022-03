Spagna: schizzano i prezzi, inflazione record al 9,8%

Non accadeva da 37 anni che in Spagna i prezzi al consumo schizzassero talmente in alto da portare il tasso di inflazione al 9,8% nel mese di marzo: un aumento di 2,2 punti percentuali in un mese.

L'incremento supera le attese degli analisti e - secondo il ministero dell'Economia spagnolo - dipende per oltre il 70% dalla guerra in Ucraina.

Il conflitto ha sconvolto i mercati delle materie prime e provocato l'oscillazione dei prezzi di energia e alimentari.

Secondo il governatore della Banca centrale spagnola Pablo Hernandez Cos, oltre all'aumento dei prezzi, l’incertezza derivante dal conflitto potrebbe presto avere un impatto negativo anche su consumi e gli investimenti.

Nelle prossime ore sono attesi i dati dell'inflazione in Italia e quelli di Eurostat per l'area euro.

Tra le ipotesi in cantiere, in caso di ulteriore aumento dei prezzi, figura un'azione restrittiva nella politica monetaria della Bce anche se gli interventi sui tassi di interesse sono ancora tutti in fase di valutazione, sulla base degli sviluppi sui mercati.