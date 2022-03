Se siete cittadini americani, "non viaggiate in Russia o se ci siete lasciate immediatamente il paese " E' il monito del Dipartimento di Stato USA che, secondo l'agenzia AFP, mette in guardia sulla "possibilità di problemi per i cittadini statunitensi" da parte delle forze di sicurezza russe, "compreso l'arresto" o "l'applicazione arbitraria della legge locale", a causa della posizione assunta da Washington sull'invasione russa dell'Ucraina e delle sanzioni imposte a Mosca.

L'avvertimento arriva sulla scia del caso della stella del basket americano Brittney Griner, che è stata detenuta in Russia per più di un mese. È stata arrestata giorni prima dell'inizio della guerra in un aeroporto vicino a Mosca con "vaporizzatori e un liquido con un odore particolare" di olio di cannabis.

Considerata una delle migliori giocatrici del mondo, potrebbe essere condannata fino a dieci anni di prigione. Washington teme che lei stessa o altri cittadini arbitrariamente arrestati possano essere usati come strumento di ricatto nel conflitto.