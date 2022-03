Parigi, Londra, New York. Le capitali del mondo occidentale si vestono di giallo e blu per un altro sabato di manifestazioni in solidarietà col popolo ucraino, contro l'invasione russa.

A Berna migliaia di persone si sono radunate nella Bundesplatz. presenti anche il presidente della confederazione svizzera Iganzio Cassis e l'ambasciatore ucraino. Il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato virtualmente con un video messaggio ed ha chiesto al suo omologo di congelare i conti degli oligarchi (che negli ultimi anni hanno affollato le bamche svizzere) e a Nestlé, multinazionale dell'alimentare, di lasciare il mercato russo, dove ancora opera. "Continuate a fare affari in Russia - ha denunciato Zelensky - mentre la gente di Mariupol è senza cibo né acqua sotto le bombe".

Si manifesta per la pace a Londra su chiamata del sindaco e al London Coliseum, sede dell'English National Opera si tiene anche una serata di gala organizzata da etoiles di tutto il mondo.

A Parigi i francesi sono scesi in piazza per l'Ucraina in place della République e a New York pure in migliaia hanno sfilato con la bandiera blue e gialla; nella grande mela c'è la "marcia delle madri" in solidarietà con tutte quelle donne che hanno dovuto lasciare l'Ucraina coi figli, mentre gli uomini non hanno potuto.