Prima elogia l’operato delle sue truppe poi apre ai negoziati con l’Ucraina. Il Presidente Vladimir Putin pur disposto al dialogo non ferma l’offensiva.

Anzi in un messaggio ringrazia coloro che in questi giorni stanno svolgono eroicamente il loro dovere militare durante l'operazione speciale per assistere le Repubbliche del Donbass. “Vi auguro un grande successo, ha detto Putin sottolineando di aver preso la decisione di effettuare "un'operazione militare speciale" per proteggere le persone "che da otto anni subiscono abusi e genocidi da parte del regime di Kiev".

Bombardamenti da una parte e possibili trattative dall’altra. Il Cremlino ha assicurato di essere pronto a negoziare con l'Ucraina, proponendo come luogo d'incontro Gomel in Bielorussia, dove sarebbe già presente una delegazione di rappresentanti dei "ministeri degli Affari Esteri e della Difesa.

Decisione che potrebbe aprire uno spiraglio ma le trattative, fa sapere il Presidente Volodymyr Zelensky non devono svolgersi a Minsk. “Vogliamo la pace, vogliamo la fine della guerra, ha detto, ma l’incontro deve avvenire in un altro posto.” Varsavia, Bratislava, Budapest, Istanbul o Baku. Queste le città che offerte da alla parte russa. Questo sembra essere l’unico modo per negoziare la fine delle ostilità.

Zelensky ha sottolineato come Minsk sia stata scelta come possibile piattaforma per i negoziati non dall'Ucraina o dalla Bielorussia, ma dalla leadership russa. "Se non ci fossero azioni aggressive dal tuo territorio, potremmo parlare in quella città”,

Il presidente ucraino ha quindi parlato apertamente di "genocidio" rispetto all'invasione russa e delle sue "azioni criminali". Secondo Zelensky, Mosca si sta "vendicando" e le sue truppe hanno deciso di attaccare i civili.