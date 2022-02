Testimonianza da Kiev, città in coprifuoco e con la guerra alle porte

Un città fantasma: Kiev si presenta così nel terzo giorno di guerra alle sue porte.

Le sirene suonano ogni tre ore e invitano le persone a trovare riparo.

Il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, ha annunciato il coprifuoco in città dalle 17 alle 8 "per una più efficace difesa della capitale e per la sicurezza dei suoi abitanti". In un messaggio su Telegram, il primo cittadino ha aggiunto che il provvedimento resterà in vigore fino alla mattina del 28 febbraio.

"Tutti i civili che saranno trovati in strada - si legge nell'ordinanza - saranno considerati membri del gruppo di sabotaggio del nemico".

Secondo testimoni oculari citati dal giornale, sulla città cadono molti razzi, da ogni direzione.

L'artiglieria russa ha colpito anche l'ospedale oncologico per bambini Okhmadyt di Kiev, causando la morte di un bambino e il ferimento di altri due, insieme a dueadulti. Lo scrive il Kyiv Independent, citando la tv Tsn.

L'inviata di Euronews, Valérie Gauriat, racconta le ore vissute dalla capitale ucraina: "Davvero, l'atmosfera qui è molto cupa. Le persone che ho incontrato tutto il giorno e ieri sera sono davvero preoccupate. Sono anche arrabbiate. Ho incontrato molte persone che per passare la notte si sono rifugiate nella metropolitana, ieri sera, per la seconda volta, quello è l'unico posto dove si sentono al sicuro".

"La gente era in metropolitana perché si stava diffondendo la voce che le truppe russe sarebbero potute entrare in città in qualsiasi momento. Molti persone mi hanno anche detto che stavano cercando di raggiungere qualche altra parte più sicura del paese e luoghi da cui poter arrivare in Polonia. Molte persone stanno ancora cercando di fuggire in Polonia in questo momento".