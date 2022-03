Ucraina, parla l'ambasciatore russo presso l'UE

Mentre in Ucraina l'invasione russa è in corso, a Bruxelles Euronews ha incontrato l'ambasciatore russo presso l'UE, Vladimir Chizov.

Il diplomatico ha portato avanti la stessa narrativa del Cremlino nonostante le molteplici domande sugli orrori che stanno avvenendo. E ha ribadito quanto il Cremlino dice fin dall'inizio della guerra, cioè che non si tratta di un'invasione, ma di un'operazione militare speciale il cui obiettivo finale è la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina.

Tutte le persone che vediamo, sono quasi due milioni secondo le agenzie per i rifugiati, che fuggono dalla guerra, lasciano il Paese e cercano un rifugio in Europa, sono naziste?

Bene, in realtà, ha riportato la cifra dei due milioni, ma potrebbero essere anche di più. Lei considera in quella cifra quanti sono fuggiti in Russia? Perché molti cittadini ucraini sono fuggiti in Russia. Forse non si tratta dello stesso numero di quanti sono arrivati in Polonia, dove vengono accolti a braccia aperte contrariamente a quanto abbiamo visto di recente con i rifugiati siriani e altri rifugiati mediorientali. Ma capisco che le persone stiano cercando di fuggire dalla zona di conflitto.

Quindi, dato che la situazione è ancora in corso, lei, in qualità di ambasciatore dell'UE, è in contatto con i diplomatici dell'UE qui a Bruxelles e cosa gli sta dicendo?

Sì, naturalmente. Ho spiegato loro la motivazione e il ragionamento dietro le attività della Russia. Poi chiedo cosa pensino e cosa pensa l'UE come entità, oltre ad avere questa, direi, ossessione per le sanzioni. Il mio Presidente sta parlando con il Presidente del Consiglio, Charles Michel.

Abbiamo sentito il presidente finlandese dire dopo aver parlato con Putin che le dimissioni di questo governo, del governo ucraino, non sono più nelle richieste russe. Lo conferma?

Bene, credo che qualunque sia il futuro governo ucraino spetterà al popolo ucraino deciderlo.

Quindi potete lavorare anche con questo governo che è adesso al potere?

È molto difficile persino parlare con il governo perché lancia continuamente segnali confusi. Un giorno dicono una cosa come dicono una cosa completamente diversa. Sono abbastanza irresponsabili, direi.

Alla fine, l'ambasciatore ha descritto la strategia dell'Occidente dell'adottare sanzioni contro la Russia come "un'ossessione" ma si è detto ancora ottimista sul fatto che le relazioni con l'UE siano in una crisi storica, ma non del tutto interrotte.