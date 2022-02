I Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 sono appena terminati e la cosiddetta bolla olimpica sta per chiudere i battenti.

I robot che vedete nel tweet qui sopra andranno presto in pensione, dopo aver cucinato e servito atleti e giornalisti per oltre due settimane. Sì perché in Cina, pur di rispettare le severissime norme anti Covid, si è puntato tutto sulla tecnologia.

Una cosa sorprendente, ma per molti poco pratica e soprattutto... poco umana! "Per quanto riguarda i robot in mensa, tutti erano molto divertiti i primi due giorni, perché era divertente guardarli scendere verso il tavolo", spiega Nicole Feriancek, giornalista all'Ottawa Citizen. "Ma poi ci si è resi conto che questo rallentava tutto, fino a 40 minuti di attesa addirittura! E poi devo ammettere che preferisco sia un essere umano a cucinare il mio piatto".

I robot non hanno solo "lavorato" nel ristorante del Villaggio Olimpico, ma sono stati anche usati per soddisfare i bisogni dei "clienti", con il servizio in camera, pulire gli spazi comuni e dare quel tocco di insolito a un'Olimpiade fuori dal comune.