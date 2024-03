Il ramo legislativo del Parlamento cinese si è riunito come d'abitudine per una settimana per votare una serie di risoluzioni. I quasi tremila delegati hanno approvato tutte le proposte quasi all'unanimità

Il Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del Parlamento cinese, ha concluso questo lunedì la sua sessione annuale a Pechino. I quasi tremila delegati hanno approvato quasi all'unanimità una serie di risoluzioni, tra cui quella sulle linee guida economiche del 2024, mostrando unità intorno alla visione di "grandezza nazionale" del presidente Xi Jinping.

L'appuntamento, durato una settimana e ricco di incontri accuratamente programmati per non riservare soprese, ha evidenziato come la politica cinese sia sempre più accentrata sulla figura di Xi. Durante la cerimonia di chiusura è stato riaffermato l'impegno a lottare per "un Paese socialista moderno" e per il "grande ringiovanimento della nazione cinese" sotto la guida di Xi.

Tra le risoluzioni approvate c'è appunto il "rapporto di lavoro del governo", presentato martedì scorso dal primo ministro Li Qiang, in cui sono illustrati gli obiettivi economici per l'anno in corso. Li ha annunciato che l'obiettivo di crescita del Pil è fissato a "circa il 5 per cento", che "non sarà facile" da raggiungere considerato che l'economia cinese da qualche mese è alle prese con la crisi immobiliare, i consumi stagnanti e un'elevata disoccupazione giovanile.

Il Congresso ha approvato anche il progetto di revisione della Legge organica del Consiglio di Stato, ossia il governo centrale cinese, sempre più sotto pressione per il crescente ruolo e il maggior peso nella gestione statale da parte del Partito comunista.