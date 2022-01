Parole chiave al CES 2022: elettricità e sostenibilità

Al "CES 2022", tra presente e futuro prossimo venturo, una delle parole chiave è stata "sostenibilità".

Al "Consumer Electronics Show" di Las Vegas grandi protagonisti sono stati i produttori di veicoli elettrici.

Dalle auto da corsa alle scavatrici, fino alle moto da strada.

Ormai tutti i marchi piu importanti del mondo, di qualsiasi settore, puntano fortIssimo sull'elettrico.

E senza dover più rinunciare a certe prestazioni e ad un certo stile...

Spiega Jay Giraud, Amministratore Delegato di "Damon":

"Beh, questa è stata una svolta. Prima se si passava da una moto a benzina a una moto elettrica bisogna accontentarsi di un stile un po' grezzo e di prestazioni più modeste. Ed è per questo che ci siamo concentrati sullo sviluppo di un tipo completamente nuovo di tecnologia del propulsore elettrico che mette in campo tutta la potenza e l'energia necessarie per superare le prestazioni a benzina. Così una nostra moto può raggiungere i 320 kh/m, da zero a 100 in meno di tre secondi, 230 km di autonomia... Come o addirittura meglio di una qualsiasi superbike che si può acquistare dai principali costruttori".

"Adesso le prestazione di una superbike elettrica sono ancora migliori..." Screengrab

Ma che dire di altri veicoli, come i mitici camion? Davvero un simbolo degli Usa...

Anche loro, adesso, sono elettrici!

Racconta il corrispondente da Las Vegas, Orlando Crowcroft:

"Questo camion dietro di me è completamente elettrico, e chiunque potrebbe comprarlo. A condizione che sia disposto a pagare fino a tre volte il prezzo di un camion diesel o a benzina. Un'altro problema, poi, è quello di trovare un posto dove ricaricarlo".

Il nostro corrispondente è molto interessato ai mitici "trucks" americani... Euronews

Nessuno dell'azienda costruttrice Paccar ha voluto parlarcene davanti alla telecamera, ma in privato hanno ammesso che la produzione della struttura di ricarica per questo tipo di camion è molto in ritardo.

Al contrario, i produttori della superbike elettrica ci hanno detto che la ricarica è relativamente semplice.

Proviamo una supermoto Damon! Euronews

Continua l'Amministratore Delegato di "Damon", Jay Giraud:

"Ci sono già decine di migliaia di stazioni di ricarica in tutto il Nord America e in Europa, sono praticamente ovunque!"

Non è una sorpresa, poi, che uno dei grandi marchi in mostra a Las Vegas sia Tesla.

La società di ingegneria di Elon Musk, specializzata in supercar elettriche, ha costruito dei tunnel sotto il centro conferenze, per traghettare i passeggeri avanti e indietro dai vari stand.

Dopo essere scesi nei tunnel sotto il centro conferenze si sale in una delle auto... E si fa un viaggio sottoterra indubbiamente sostenibile - anche se un po' inquietante - fino a destinazione.

Un giorno, ha commentato uno degli autisti, forse tutti i nostri viaggi saranno cosi, come questo.

Sarebbe una buona notizia per Elon Musk. E probabilmente lo sarà anche per il Pianeta.

Ma sembra proprio che, per questo futuro, dovremo aspettare ancora un po'.