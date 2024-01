L'imputato statunitense, Deobra Delone Redden, 30 anni, ha saltato il banco della giudice, sferrando colpi all'indirizzo della donna prima di essere fermato. Era a processo per un caso di tentata aggressione

Giudice e pure donna. Troppo per l'imputato che, a processo per tentata aggressione e con precedenti di violenza domestica, si è scagliato contro Mary Kay Holthus, giudice del tribunale distrettuale della contea di Clark, in Nevada.

L'uomo, Deobra Delone Redden, 30 anni, ha saltato il banco della difesa e quello della giudice, innescando una collutazione che ha coinvolto funzionari del tribunale e avvocati, come hanno raccontato i testimoni. Le persone presenti sono immediatamente intervenute per fermare l'imputato, ma non hanno potuto impedire a Delone di sferrare diversi colpi alla vittima. Il video, allegato in alto, è diventato virale.

La rissa in tribunale

Holthus è caduta all'indietro contro il muro e ha "riportato alcune ferite", secondo il comunicato diffuso dall'ottava corte giudiziaria dello Stato.Uno degli assistenti è rimasto ferito mentre soccorreva la giudice ed è stato ricoverato in ospedale per un taglio alla fronte e una spalla slogata.

Alla fine, gli agenti del tribunale sono riusciti a immobilizzare l'aggressore che è stato arrestato e rinchiuso nel centro di detenzione della contea di Clark.

L'imputato recidivo ha aggredito anche la giudice

Dai registri risulta che Redden, residente a Las Vegas, è stato valutato e ritenuto mentalmente capace di sostenere un processo prima di dichiararsi colpevole, a novembre, di un'accusa di tentata aggressione con danni fisici sostanziali. In precedenza aveva scontato una pena detentiva in Nevada per violenza domestica, come risulta dai registri statali.

Quando la giudice ha ribadito l'intenzione di emettere una nuova sentenza di condanna, il trentenne ha urlato imprecazioni e travolto la donna, oltre le persone accorse a difenderla. Ora deve rispondere di una nuova accusa di aggressione.