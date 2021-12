Le immagini mostrano centri abitati distrutti, d'improvviso rasi al suolo. Devastati da 30 tornado. Novanta i morti negli Stati Uniti, ma se ne temono oltre 100. Il bilancio potrebbe essere più pesante, perché tanti edifici appaiono sventrati, legni e cartelli gettati ovunque. I danni sono ancora incalcolabili. Decine i dispersi.

Un magazzino di Amazon a Edwardsville in Illinois è crollato. Dentro, 100 lavoratori impegnati a preparare le spedizioni in vista del Natale rimasti intrappolati. Sei vittime accertate tra le macerie, 45 addetti sono stati messi in salvo. Come spiegano i vigili del fuoco, le operazioni sono in corso senza sosta. Jeff Bezon, fondatore e presidente della società, si dice "affranto". Ma l'incubo in sei Stati del Midwest, iniziato nella notte di venerdì, non può dirsi finito.