Nel Kentucky si temono oltre 100 vittime a causa del passaggio del devastante tornado che ha colpito lo Stato americano nella notte fra sabato e venerdì scorso: questo è il timore del Governatore del Kentucky, Andy Beshear.

"Nulla che si trovasse sulla linea diretta del passaggio del tornado è rimasto in piedi". Andy Beshear Governatore del Kentucky

Con il passare dellle ore si fanno sempre più remote le possibilità di trovare sopravvissuti sotto le macerie, ma le ricerche continuano.

Le vittime finora accertate in Kentucky sono 80, alle quale se ne aggiungono altre 14 negli altri 5 Stati attraversati dal passaggio del tornado.

"Continuano le ricerche"

Il governatore del Kentucky, Andy Beshear:

"È stata dispiegata la Guardia Nazionale, abbiamo oltre 300 suoi membri attivi, sono fuori nelle nostre comunità. Stanno facendo di tutto, dall'andare porta a porta, anche se, in molte di queste comunità, non abbiamo più porte... Stanno andando di macerie in macerie alla ricerca, si spera di sopravvissuti, ma altrimenti per avere almeno la certezza per le famiglie che possiamo avvisarle della loro perdita".

Il Governatore del Kentucky durante la sua dichiarazione. Screengrab

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato una dichiarazione di stato di emergenza, evidenziando l'immediata necessità di fondi e sostegno.

Mayfield è la città più colpita del Kentucky.

Qui decine di volontari, all'interno di una chiesa, stanno aiutando i sopravvissuti con generi di prima necessità ed esperti forniscono loro un primo sostegno psicologico.

"Le parole non possono descrivere..."

Jason Riccinto era l'autista di un muletto in una fabbrica di candele distrutta, dove i dipendenti sono rimasti intrappolati e si contano molte vittime.

Racconto: "Le parole non possono descrivere quello che è successo... In realtà, il dipartimento dei Vigili del Fuoco a cui appartengo è composto da volontari... Mi sto dando da fare... Anch'io lavoravo in quell'edificio e ora solo una devastazione totale".

Jason Riccinto, uno dei sopravvissuti. Screensgrab

Quaranta persone sono state salvate dalla fabbrica di candele crollata a Mayfield, ma almeno altre 60 rimangono disperse.