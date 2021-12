Mentre i casi della nuova variante di Covid si diffondono - ora è presente in almeno 20 paesi - si scopre che il ceppo-Omicron si stava diffondendo nel mondo più di una settimana prima di quando gli scienziati sudafricani l'hanno rilevato.

Da allora numerosi governi hanno iniziato a imporre divieti di viaggio ai paesi dell'Africa meridionale: l'ultima in ordine di tempo è la Spagna, che ha sospeso i voli dal 2 al 15 dicembre.

"Potenziare i gesti-barriera"

Ma per l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) i divieti di viaggio non bastano, altre sono le misure su cui concentrarsi.

Spiega Christian Lindmeier, portavoce dell'OMS:

"Abbiamo bisogno di potenziare i gesti-barriera, le misure igieniche, che sono state un po' dimenticate... Indossare la mascherina ogni volta che è possibile e consigliabile, finché si è in una stanza con più di una persona, ventilando la stanza se possibile, mantenendo la normale igiene delle mani e del corpo e, soprattutto, l'igiene della bocca".

"Dobbiamo potenziare i gesti-barriera". Screenshot video

Johnson: "Vaccino unica arma contro il Covid"

Molti paesi si stanno concentrando sull'aumento dei loro programmi di vaccinazione, per incrementare il numero delle terze dosi "booster" effettuate.

Nel Regno Unito, per esempio, il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato che il vaccino è l'unica arma possibile contro il Covid, stabilendo fine gennaio come scadenza per la terza dose per tutti gli adulti e ripristinando l'uso della mascherina in alcuni luoghi pubblici.

"Il vaccino è l'unica arma che abbiamo". Tom Nicholson/AP

Sempre più vaccini obbligatori

In Austria. il confinamento nazionale è stato allungato per 20 giorni, in attesa che in febbraio entri in vigore l'obbligo vaccinale.

In Grecia, dal 16 gennaio, vaccinazione obbligatoria per gi ultrasessantenni: altrimenti una multa-Covid sarà aggiunta alle bollette delle tasse.

Chi ha ragione?

E poi ci sono i conflitti scientifici.

In contrasto con quanto dichiarato da Pfizer, il numero 1 di Moderna, Stéphane Bancel, ha detto che gli attuali vacccini autorizzati sono meno efficaci contro la variante Omicron, scatenando ulteriori discussioni nel mondo scientifico e lasciando disorientati i cittadini di tutto il mondo.