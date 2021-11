È previsto per il 24 novembre, alle 8:20 ora italiana, il lancio di Dart, il Double Asteroid Redirection Test della Nasa nato per colpire e deviare la traiettoria di un asteroide. La sonda è nella base di lancio di Vandemberg, in California, pronta per essere messa in orbita da un razzo Falcon 9.

Thomas Zurbuchen, NASA: "È la prima volta nella storia che possiamo fare qualcosa. Possiamo apprendere a localizzare questi corpi e, si spera, a deviarli facendoli uscire dalle rotte pericolose per la Terra".

L'asteroide obiettivo in realtà non costituisce alcun pericolo per il nostro pianeta ma serve a testare le capacità di deviare un oggetto pericoloso in rotta sulla Terra. "È vero che in questo momento non siamo a conoscenza di una minaccia nei prossimo cento anni. È anche vero che di tutti i corpi esistenti ne abbiamo osservato solo un terzo. E quello di osservare gli altri due terzi sarà uno dei nostri compiti nei prossimi dieci anni circa".

Si stima che l’impatto di Dart previsto per settembre 2022 produrrà solo un piccolissimo cambiamento nella traiettoria del target, una variazione piccolissima che nel tempo si trasformerà in una variazione importante.