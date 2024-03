Di Euronews

I cani domestici comprendono le nostre parole: non è più ormai solo una convinzione ma un dato scientifico. A rivelarlo uno studio condotto dall'università di Eötvös Loránd in Ungheria e pubblicato sulla rivista Current Biology, secondo cui la capacità di associazione parola-immagine è presente in tutti i cani, a prescindere da età, razza o dal numero di parole conosciute.

Lo studio su 18 cani domestici

Per lo studio sono stati utilizzati elettrodi cerebrali posizionati sulle teste di 18 cani domestici: i ricercatori sono stati così in grado di capire che i cani non si limitano a riconoscere i suoni delle parole. Gli esperimenti hanno mostrato che i cani sono in grado di anticipare mentalmente l'oggetto a cui si riferisce la parola ascoltata, con una reale comprensione del significato delle parole.