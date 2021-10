Centinaia di manifestanti sudanesi si sono radunati nelle strade di Khartoum questo lunedì, dopo che il principale gruppo filodemocratico del paese ha invitato la popolazione a contrastare un apparente colpo di stato militare.

Il Ministero dell'Informazione ha fatto sapere che i militari avrebbero arrestato un certo numero di figure governative di alto livello, oltre a tagliare internet e a sbarrare il transito sui ponti.

Nulla è dato sapere dal canale all news di stato che per tutto il tempo ha trasmesso musica tradizionale patriottica e immagini del fiume Nilo.

Anche l'Umma, il più grande partito politico del paese, ha descritto gli arresti come un tentativo di colpo di stato, invitando la popolazione a scendere in piazza per resistere.

Un appello simile era già stato lanciato dall'Associazione dei professionisti sudanesi, gruppo che guida le richieste per una transizione verso la democrazia

I raid all'alba

Uomini armati non identificati hanno arrestato un certo numero di leader e politici sudanesi in raid all'alba di lunedì, ha detto una fonte del governo all'AFP, dopo settimane di tensioni tra le autorità militari e civili di transizione.

Internet è stato tagliato in tutto il paese, hanno detto i giornalisti dell'AFP, mentre decine di manifestanti si sono riuniti nelle strade della capitale Khartoum per protestare contro gli arresti, dando fuoco a pneumatici.

Non è stato immediatamente chiaro chi ci fosse dietro gli arresti, mentre uomini in uniforme militare hanno tagliato le strade principali che portano alla capitale e alla sua città gemella Omdurman, e la televisione di stato ha iniziato a trasmettere canzoni patriottiche.

Una delle forze principali dietro la rivolta del 2019, l'Associazione dei professionisti sudanesi, ha denunciato lunedì quello che ha definito un "colpo di stato" e ha chiesto una campagna di "disobbedienza civile".

La notizia arriva appena due giorni dopo che una fazione sudanese che chiedeva un trasferimento di potere a un governo civile ha avvertito di un "colpo di stato strisciante", durante una conferenza stampa che l'attacco di un gruppo non identificato aveva cercato di impedire.

Battuta d'arresto

La presa del potere da parte dei militari sarebbe una enorme battuta d'arresto per il Sudan, alle prese con una transizione verso la democrazia da quando l'autocrate Omar al-Bashir è stato rovesciato da proteste di massa nel 2019.

Gli arresti arrivano dopo settimane di crescenti tensioni tra i leader civili e militari.

Un fallito golpe a settembre ha riaperto vecchie faglie di conflitto, contrapponendo gli islamisti più conservatori che vogliono un governo militare a coloro che rovesciarono al-Bashir.

Negli ultimi giorni, entrambe le fazioni erano scese in strada per una serie di manifestazioni.

Il Sudan sta attraversando una transizione precaria segnata da divisioni politiche e lotte di potere dall'estromissione del presidente Omar al-Bashir nell'aprile 2019.

Dall'agosto 2019, il paese è stato guidato da un'amministrazione civile-militare incaricata di supervisionare la transizione verso un pieno governo civile.

Ma il principale blocco civile - le Forze per la libertà e il cambiamento (FFC) - che ha guidato le proteste anti-Bashir nel 2019, si è scisso in due fazioni opposte. "La crisi in corso è architettata - e ha la forma di un colpo di stato strisciante", ha detto il leader del FFCYasser Arman alla conferenza stampa di sabato a Khartoum.

"Rinnoviamo la nostra fiducia nel governo, nel primo ministro Abdalla Hamdok, e nella riforma delle istituzioni di transizione - ma senza dettature o imposizioni", ha aggiunto Arman.

Proteste incrociate

Le tensioni tra le due parti sono rimaste a lungo sopite, ma le divisioni si sono accentuate dopo un fallito colpo di stato il 21 settembre di quest'anno.

La settimana scorsa decine di migliaia di sudanesi hanno marciato in diverse città per sostenere il pieno trasferimento del potere ai civili, e per contrastare un sit-in rivale di giorni fuori dal palazzo presidenziale nella capitale Khartoum, chiedendo un ritorno al "governo militare".

Hamdok ha precedentemente descritto le spaccature nel governo di transizione come la "peggiore e più pericolosa crisi" che affronta la transizione.

Sabato, Hamdok ha negato le voci di un suo accordo per un rimpasto di gabinetto, definendole "non accurate".

Il premier ha anche "sottolineato che non monopolizza il diritto di