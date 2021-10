Maria Ressa e Dmitry Muratov sono i vincitori del Nobel per la Pace 2021. L'Accademia svedese ha premiato "la coraggiosa battaglia per la libertà di espressione dei due giornalisti nelle Filippine e in Russia".

Cittadina filippina naturalizzata statunitense, Maria Ressa è la co-fondatrice di Rappler, sito di giornalismo investigativo, nota per le sue inchieste sull'operato del governo del presidente filippino Rodrigo Duterte, soprattutto in relazione alla sua sanguinosa "guerra alla droga”. Maria Ressa ha sempre usato la libertà di espressione per esporre l'abuso di potere, l'uso della violenza e il crescente autoritarismo nel suo Paese.

Dmitrij Muratov, caporedattore del giornale d'inchiesta russo Novaja Gazeta, la testata per la quale scriveva la giornalista russa Anna Politkovskaja uccisa nel 2006. Muratov si è sempre rifiutato di abbandonare la politica seguita dal periodico russo, difendendo l'indipendenza e i diritti dei giornalisti. Il giornalista è il terzo russo a ricevere il Nobel per la pace dopo Andrey Sakharov e Mikhail Gorbaciov. Da quando è stato aperto il giornale nel 1993 sei dei suoi giornalisti sono stati uccisi”, ha ricordato la Commissione.

Libertà di parola e democrazia

Da Oslo la Presidente del Comitato che ha sede presso l'Istituto Nobel norvegese. Berit Reiss-Andersen, ha sottolineato che la libertà di espressione è un pre-requisito per la democrazia. I due premiati rappresentano "tutti i giornalisti che si battono per questo ideale in un mondo in cui la democrazia e la libertà di stampa affrontano condizioni sempre più avverse", ha aggiunto la Andersen.

Le candidature, quest’anno erano oltre 300, tra queste da Greta Thunberg ai leader dell'opposizione bielorussa, dall'Organizzazione Mondiale per Sanità fino alle organizzazioni che si battono per la libertà di stampa.

Lo scorso anno il premio era andato al World Food Programme per gli sforzi compiuti nella lotta contro la fame nel mondo.

Il premio Nobel per la Pace è l’unico assegnato in Norvegia, e non in Svezia, ed è anche l’unico che può essere assegnato a organizzazioni e non solo a singoli individui. Dal 1901 a oggi sono stati assegnati 102 Premi Nobel per la pace. Da allora sono 17 le donne che hanno ricevuto il premio Nobel per la pace, mentre sono 25 le organizzazioni insignite. Nella storia c'è stato anche un vincitore che ha rifiutato il riconoscimento, il vietnamita Le Duc Tho, nel 1973.