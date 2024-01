Adozioni: certificati falsi e bambini venduti, il nord Europa indaga

Di Euronews

Giro di vite in Danimarca e Norvegia sulle adozioni all'estero. Secondo la Direzione norvegese per l'infanzia, la gioventù e la famiglia, "il rischio di illegalità è reale"

In Danimarca l'unica agenzia per le adozioni all'estero ha annunciato la chiusura della sua attività di facilitazione delle adozioni internazionali. La decisione è arrivata dopo che un'agenzia governativa ha sollevato dubbi su documenti e procedure che avrebbero oscurato le origini biologiche dei bambini all'estero.

L'agenzia privata Danish International Adoption (DIA) ha mediato adozioni nelle Filippine, in India, Sudafrica, Thailandia, Taiwan e Repubblica Ceca.

Il mese scorso, una commissione d'appello ha sospeso l'attività della DIA in Sudafrica a causa di dubbi sull'aderenza dell'agenzia agli standard legali.

Chiude l'agenzia danese per le adozioni all'estero

L'agenzia danese ha annunciato l'uscita dal settore delle adozioni internazionali nello stesso giorno in cui il massimo organo di regolamentazione norvegese ha raccomandato di bloccare tutte le adozioni all'estero per due anni, in attesa di un'indagine su diversi casi presumibilmente illegali.

Per anni, alcune famiglie in Europa, negli Stati Uniti e in Australia con bambini adottati all'estero hanno lanciato l'allarme sulle presunte illegalità, tra cui bambini registrati falsamente come orfani abbandonati mentre avevano parenti vivi nei loro Paesi d'origine.

Alcuni adottati hanno citato documenti falsificati per accelerare il loro trasferimento in un Paese straniero o preparati in modo da nascondere le loro origini o da renderli difficili da rintracciare. Le leggi internazionali, compresa quella danese, di solito incoraggiano a mantenere i bambini nei loro Paesi d'origine, quando possibile.

Una "crisi" delle adozioni?

Il ministero degli Affari Sociali danese ha definito la chiusura della DIA, che aveva lavorato anche con agenzie partner in Corea del Sud, Colombia e altri Paesi, "la più grave crisi nel settore delle adozioni degli ultimi dieci anni".

"Quando aiutiamo un bambino a trovare una nuova famiglia dall'altra parte del mondo, dobbiamo avere la necessaria garanzia che l'adozione si svolga in modo corretto rispetto ai genitori biologici", ha dichiarato il ministro degli Affari sociali Pernille Rosenkrantz-Theil.

Nell'ultimo decennio, le adozioni internazionali in Danimarca sono diminuite. Negli anni '70 si contavano circa 400-500 bambini all'anno, mentre negli ultimi tre anni le adozioni sono state appena 20-40, secondo la DIA.

Anche la Norvegia indaga su presunte illegalità

In Norvegia, Kjersti Toppe, ministra per l'infanzia e la famiglia, ha dichiarato di ritenere necessarie ulteriori indagini e di averle chieste alla Direzione norvegese per l'infanzia, la gioventù e la famiglia.

"Le adozioni devono essere sicure, solide e nell'interesse del bambino", ha dichiarato Hege Nilssen, capo della Direzione norvegese per l'infanzia, la gioventù e la famiglia, aggiungendo che "la nostra valutazione è che il rischio di illegalità è reale".

La direzione ha dichiarato che le famiglie che si trovano nelle fasi iniziali di un processo di adozione saranno autorizzate a completare il processo di adozione, ma solo dopo una valutazione da parte dell'agenzia. Anche le coppie che sono state abbinate a un bambino proveniente dalla Corea del Sud potranno procedere.

Secondo le statistiche nazionali, la maggior parte dei bambini adottati in Norvegia proviene da Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Filippine e Colombia.

Il problema delle adozioni illegali

All'inizio di questo mese, la direzione ha dichiarato che era necessario un esame del sistema a seguito di notizie riportate dai media su presunte adozioni illegali. Il quotidiano norvegese VG ha rivelato che alcuni bambini nelle Filippine sarebbero stati venduti e hanno ricevuto certificati di nascita falsi.

A novembre, la direzione ha anche bloccato le adozioni dal Madagascar, citando una mancanza di sicurezza per garantire che "tutto si svolga in conformità con i principi internazionali per l'adozione".

La Norvegia ha tre agenzie private per le adozioni. Verdens Barn gestisce le adozioni dalla Thailandia, dalla Corea del Sud e dal Sudafrica; InorAdopt organizza le adozioni di bambini dall'Ungheria, da Taiwan, dalla Bulgaria e dalla Repubblica Ceca; Adoptionsforum facilita le adozioni di bambini dalle Filippine, dalla Colombia e dal Perù.

L'unica agenzia svedese per le adozioni ha dichiarato a novembre di aver interrotto le adozioni dalla Corea del Sud in seguito a denunce di documenti falsificati sulle origini dei bambini adottati dal Paese asiatico.