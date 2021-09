In Austria non ci sarà più un lockdown totale, ma nel caso di una nuova impennata dei contagi saranno introdotte restrizioni solo per le persone non vaccinate. Ad annunciarlo è stato Sebastian Kurz. Eventuali nuove limitazioni, ha detto il Cancelliere, sarebbero prese come "misura di protezione" nei confronti dei non vaccinati, visto il rischio 50 volte superiore di contrarre una forma grave di Covid in caso di assembramenti.

Nelle scuole saranno introdotti test intensivi per evitare le chiusure anche nel caso di aumento dei contagi. Kurz ha sottolineato anche che l'indicatore chiave preso in considerazione dal governo per capire la gravità della pandemia sarà la percentuale dei posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva e non più l'incidenza dei casi negli ultimi sette giorni. Questo mercoledì il Cancelliere presenterà il nuovo piano del governo per gestire la pandemia ai leader dei governi locali.